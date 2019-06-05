Алматы может снова принять этап Кубка мира по фристайлу

В Казахстане могут пройти крупные международные соревнования по фристайлу и прыжкам на лыжах с трамплина.

Совет FIS провел заседание в Дубровнике (Хорватия) и рассмотрел полную повестку дня, в том числе предложения технических комитетов FIS, обновления календаря и правил Кубка мира FIS, вопросы управления, отчеты организационных комитетов FIS, подготовку к чемпионатам мира и Зимним Олимпийским играм, назначение технических официальных лиц. Одним из вопросов было утверждение предварительных версий календарей соревнований по лыжным видам спорта, входящим в юрисдикцию FIS, на предстоящий сезон 2019/2020, передает Zakon.kz.

Согласно документам, в Казахстане могут пройти крупные международные соревнования по фристайлу и прыжкам на лыжах с трамплина.

Согласно опубликованному документу, Алматы может принять этап Кубка мира по фристайлу-могулу либо по другой дисциплине фристайла- лыжной акробатике, 29 февраля и 1 марта 2020 года.

В Национальной лыжной Ассоциации Казахстана отметили, что намерение такое есть, но окончательное решение по проведению этапа Кубка мира в Алматы по фристайлу и то, в какой дисциплине он пройдет, станет известно ближе к началу зимнего сезона. За это время техническая комиссия FIS дважды- в конце июня и в сентябре, посетит спортивные объекты, где планируется провести соревнования, встретится со спортивным руководством, после чего будет принято окончательное решение и опубликована итоговая версия календаря.

Напомним, что Алматы в этом году уже принимал этап Кубка мира по фристайлу-могулу 2-3 марта. Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) и ведущие спортсмены высоко оценили уровень организации и совместно с представителем Национального олимпийского комитета РК выразили надежду, что в сезоне-2019/20 один из этапов Кубка мира по фристайлу-могулу снова пройдет в Алматы. К слову, домашний этап на глазах у казахстанцев выиграла наша соотечественница, чемпионка мира Юлия Галышева.

Кроме того, в календаре соревнований по прыжкам на лыжах с трамплина указано, что этап Летнего Континентального Кубка-2019 по этому виду спорта пройдет на новеньких трамплинах в Щучинске с 11 по 14 июля.

Альберт Ахметов

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