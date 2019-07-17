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Русские "атаковали" Instagram Леди Гаги

К флешмобу присоединились российские знаменитости.

Фото : Instagram17 июля 2019, 10:31

Эпатажная певица Леди Гага, вероятно, в скором времени выучит русский язык. Ее официальный Instagram уже несколько дней подряд активно комментируют пользователи из России на русском языке, передает Zakon.kz.

Все с того, что русскоязычные пользователи сети решили выразить недовольство сообщениями о том, что американский актер Брэдли Купер ушел от российской модели Ирины Шейк и стал встречаться с певицей. Позже они стали шутить, делиться рецептами и советами, и комментарии в аккаунте певицы превратились в настоящую энциклопедию русской жизни.

К флешмобу присоединились российские знаменитости. Юморист Гарик Мартиросян в комментариях обратился к Гарику "Бульдогу" Харламову, который ранее задал вопрос "Как правильно приготовить хинкали", певец Сергей Жуков спросил, почем продается гараж в Бирюлево-Товарное, а блогер Юлия Рыбакова констатировала: "109,000 комментариев. Опять скажут, что это российские хакеры".

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To the launch of #HAUSLABORATORIES. Cheers to a wonderful day 1 ????

Публикация от Lady Gaga (@ladygaga) 15 Июл 2019 в 9:06 PDT


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