Леди Гагу в соцсетях атаковали российские футбольные фанаты

Российские фанаты футбола заспамили на днях страницу в Instagram одной из самых популярных певиц современности Леди Гаги, сообщает Zakon.kz.

Началось с того, что во время четвертого тура Российской премьер-лиги "Локомотив" со счетом 4:2 обыграл московский "Спартак", а футболист Алексей Батраков в этом поединке оформил хет-трик. Так 9 августа он стал первым игроком в истории "Локомотива", который сумел забить три мяча в одном матче в ворота "Спартака".

После этого фанаты в одном из баров посвятили Батракову песню, переделав слова в хите Леди Гаги "Bad Romance". Вскоре под постами певицы в Instagram стали появляться комментарии российских болельщиков, которые писали ей слова переделанной песни.

Удивительно, но, помимо рядовых болельщиков, к флешмобу присоединилось самое популярное спортивное интернет-издание Championat и другие профильные Instagram-аккаунты.

Фото: Instagram/ladygaga

В этом году концерт артистки попал в Книгу рекордов Гиннесса, когда 3 мая она собрала на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро около 2,5 млн человек.

