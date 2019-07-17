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Дело отказавшегося от своих показаний экс-чиновника из МНЭ вернули в Генпрокуратуру

Для устранения существенных нарушений норм уголовно-процессуального законодательства.

Фото : СЦК17 июля 2019, 15:34

Судебная коллегия по уголовным делам суда города Нур-Султана рассмотрела апелляционную жалобу экс-директора департамента МНЭ РК Асланбека Джакупова, приговоренного к 3 годам лишения свободы за мошенничество, передает Zakon.kz.

Обвинительный приговор был вынесен в суде №2 Есилького района Нур-Султана 29 мая 2019 года. Джакупов был признан виновным в совершении мошенничества и осужден к 3 годам лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

- По решению апелляционной коллегии уголовное дело возвращено Генеральному прокурору Республики Казахстан в порядке ст.323 УПК для устранения существенных нарушений норм уголовно-процессуального законодательства, препятствующих назначению главного судебного разбирательства. Мера пресечения для Джакупова А. изменена на подписку и невыезде, он освобожден из под стражи в зале суда, - сообщили в пресс-службе столичного суда.

Джакупов обвинялся в получении взятки 500 тыс. тенге, и был признан виновным по статье 190 часть 3 пункт 2 УК РК. На апелляционном слушании адвокат Джакупова зачитал обращение к суду, в котором его подзащитный заявил, что отказывается от данных ранее признательных показаний.


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