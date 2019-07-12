Признанный виновным чиновник из Миннацэкономики отказался от своих показаний

Джакупов заявил, что признался в совершении преступления под давлением сотрудников антикоррупционной службы.

В Есильском районном суде города Нур-Султана состоялось рассмотрение апелляционной жалобы на приговор первой инстанции в отношении бывшего директора Департамента развития предпринимательства Миннацэкономики Асланбека Джакупова, осужденного на три года лишения свободы по статье "Мошенничество" за взятку в 500 тысяч тенге, передает корреспондент Bnews.kz.

В ходе слушаний в суде адвокат Асланбека Джакупова зачитал обращение к суду, в котором его подзащитный заявил, что отказывается от данных ранее признательных показаний.

- Прошу приобщить к материалам дела заявление Джакупова на имя судебной коллегии суда города Нур-Султана, поступившее сегодня, при посещении мной следственного изолятора, в котором он сообщает о том, что ранее он оговорил себя, признавшись в преступлении, которого он не совершал. Сделал это под давлением сотрудников антикоррупционной службы, отказывается от всех показаний, которые он давал ранее в ходе досудебного расследования суда первой инстанции, просит восполнить судебное следствие и выслушать его доводы. Написано собственноручно, передано адвокату, - зачитал обращение к суду адвокат осужденного.

Также Асланбек Джакупов попросил суд признать в качестве защитника, наряду с адвокатом, своего отца Джакупова Куандыка Шаймуратовича.

- Я юрист, имею два высших образования, практический опыт 35 лет, полковник запаса, - сказал в суде отец осужденного - Куандык Джакупов.

Судья Есильского районного суда Шынар Ергалиева удовлетворила данное ходатайство и приняла решение отложить рассмотрение апелляционной жалобы на 17-е июля для ознакомления нового защитника Асланбека Джакупова с материалами досудебного расследования.

29 мая Есильский районный суд столицы признал экс-директора департамента развития предпринимательства Миннацэкономики Асланбека Джакупова виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 190 часть 3, пунктом 2 УК РК (мошенничество, совершенное лицом, занимающим ответственную государственную должность).

Экс-чиновнику было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года в учреждении УИС средней безопасности, с пожизненным лишением права занимать должности в судебных органах, органах местного самоуправления, Национальном банке РК, его ведомствах, государственных организациях, в том числе в национально-управляющих фондах, холдингах, институтах. Также Джакупова обязали выплатить сумму в 20 МРП потерпевшей стороне.

В апреле 2019 года в СМИ вышла новость о том, что директор Департамента развития предпринимательства Миннацэкономики Асланбек Джакупов был задержан при получении 500 тысяч тенге, предназначенных для "отката" за оказание услуги Институту экономических исследований, который относится к Министерству национальной экономики РК. Чиновник в своем Facebook эту информацию опроверг, сообщив, что с поличным его никто не задерживал, так как взяток он никогда не брал.

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