Фильм казахстанского режиссера вошел в программу престижного фестиваля

Ранее призерами фестиваля Локарно становились казахстанские режиссеры Ермек Шинарбаев, Дарежан Омирбаев и Нариман Туребаев.

Дебютная кинокартина "Марьям" казахстанского режиссера Шарипы Уразбаевой и продюсера Анны Качко вошла в конкурсную программу кинофестиваля в Локарно Cineasti del Presente (Кинематографисты настоящего), сообщает Zakon.kz.

Фильм поборется за главный приз - Золотого Леопарда.

Картина повествует о женщине Марьям, матери четырех детей, живущей в казахстанском ауле. После таинственного исчезновения мужа она вынуждена выносить все тяготы жизни одна, что заставит ее принять судьбоносные решения и при этом лучше узнать саму себя.

Программа фестиваля в Локарно собрана креативным директором Лили Хинстин, которая в 2019 впервые выступает в этой роли.

- Фильмы отобранные в конкурсную программу Cineasti del presente в этом году очень сильные и разнообразные, включают в себя работы на грани документалистики и игрового кино, представляют новый стиль в кинематографе, новые перспективы, новое развитие, - рассказала Лили Хистин.

Картина "Марьям" единственная представлена на киносмотре в Локарно 2019 от стран бывшего Советского Союза.

Режиссер Шарипа Уразбаева уже известна своими авторскими короткометражными фильмами ("Источник", "Едоки картофеля" и др), которые удостаивались призов на международных кинофестивалях. Также в подготовительном периоде находится вторая полнометражная кинокартина Шарипы Уразбаевой "Рысь". Картина "Рысь" одержала победу в питчинге Eurasia Spotlight-2017 под руководством кинопродюсера Анны Качко в рамках XIII МКФ "Евразия" и была отобрана для участия в крупнейшем международном рынке ко-продукции при кинофестивале Берлинале Talent Project Market 2018 из 3100 поданных проектов из 133 стран мира. Съемки фильма "Рысь" запланированы на зиму 2020 года.

Ранее призерами фестиваля Локарно становились казахстанские режиссеры Ермек Шинарбаев (1992), Дарежан Омирбаев (1993) и Нариман Туребаев (2011).

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