Казахстанский фильм покажут на престижном международном фестивале

Премьерный показ ленты Madina режиссера Айжан Касымбек состоится в рамках международного фестиваля Tokyo International Film Festival, сообщает Zakon.kz.

Как поделилась в социальных сетях режиссер проекта Айжан Касымбек, фильм также будет представлена на конкурсе Asian Future.

"Этот фильм – настоящий пример труда, упорства, решимости и безграничной любви", – написала Касымбек в своем посте.





Лента повествует о танцовщице, которая в одиночку воспитывает ребенка, двухлетнюю дочь. Кроме того, женщина заботится о своей бабушке и младшем брате, который раскрывает жуткие подробности детства, с которыми также придется бороться самой героине. К тому же, она отстаивает право на алименты и пытается устоять под натиском богатого поклонника. Все жизненные трудности показывают внутреннюю силу главной героини и ее возможности противостоять внешнему миру.

Ранее стало известно, что казахстанский режиссер и клипмейкер Аскар Узабаев снял фильм с российскими звездами Харламовым и Гузеевой.