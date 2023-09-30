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Казахстанский фильм покажут на престижном международном фестивале

Tokyo International Film Festival Фото: pixabay
Премьерный показ ленты Madina режиссера Айжан Касымбек состоится в рамках международного фестиваля Tokyo International Film Festival, сообщает Zakon.kz.

Как поделилась в социальных сетях режиссер проекта Айжан Касымбек, фильм также будет представлена на конкурсе Asian Future.

"Этот фильм – настоящий пример труда, упорства, решимости и безграничной любви", – написала Касымбек в своем посте.


Лента повествует о танцовщице, которая в одиночку воспитывает ребенка, двухлетнюю дочь. Кроме того, женщина заботится о своей бабушке и младшем брате, который раскрывает жуткие подробности детства, с которыми также придется бороться самой героине. К тому же, она отстаивает право на алименты и пытается устоять под натиском богатого поклонника. Все жизненные трудности показывают внутреннюю силу главной героини и ее возможности противостоять внешнему миру.

Ранее стало известно, что казахстанский режиссер и клипмейкер Аскар Узабаев снял фильм с российскими звездами Харламовым и Гузеевой.

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