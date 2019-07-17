В Кызылорде осудили мать подростка, сбившего насмерть девушку

Ее приговорили к полутора годам лишения свободы за допуск к управлению машиной человека, не имеющего прав. Женщине на два года запретили садиться за руль автомобиля.

Скандальный судебный процесс завершился в Кызылорде. Подросток, сбивший насмерть девушку, избежал наказания, но за решетку отправится его мать, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

С января следователи восстанавливали картину произошедшего. За 7 месяцев разбирательства уголовное дело успели закрыть и снова открыть. Но сегодня перед судом предстала мать подростка, который сбил 21-летнюю Саиду Абдулла. Известно, что автомобиль принадлежит подсудимой. Но семья заявляла, что юноша сел за руль без разрешения взрослых.

- Он сбил мою дочку, тащил ее. Если бы он не сажал ее в машину, а дождался бы "скорую помощь", все было бы по-другому, - сказала мать погибшей Нартай Абдуллаева.

Самого подростка на судебном заседании не было. Его мать приговорили к полутора годам лишения свободы за допуск к управлению машиной человека, не имеющего прав. Женщине на два года запретили садиться за руль автомобиля. Также суд взыскал с семьи миллион тенге за моральный ущерб.

Трагедия случилась в декабре прошлого года. Прямо на пешеходном переходе Саиду Абдуллаеву на внедорожнике сбил сын кызылординского бизнесмена. 14-летний школьник повез девушку в больницу, где она через несколько дней умерла.

Впрочем, это не единственный случай, когда несовершеннолетний садится за руль автомобиля и попадает в аварию.

В Алматы в мае этого года 16-летний подросток без разрешения взял отцовскую машину и сбил трехлетнюю девочку. Пострадавшего ребенка с травмами доставили в больницу.

- Мои дочери вышли из дома и пошли в магазин. В какой-то момент старшая отстала, ее и сбил водитель иномарки. Причем он после наезда скрылся с места происшествия. Спустя час его удалось найти благодаря записи видеорегистратора позади идущей машины, - рассказал отец пострадавшей девочки Алтынбек.

В апреле в Западно-Казахстанской области семеро школьников попали в аварию.

17-летний сын бывшего полицейского отправился с одноклассниками за тюльпанами на машине деда. Но на трассе "Чапаево-Сайхин" 11-классник не справился с управлением и автомобиль опрокинулся. Погибла девочка, остальные отделались ушибами. Изначально была информация о том, что старшеклассник попросил ключи у дедушки. Но позже родные подростка поменяли показания, якобы, юноше разрешения никто не давал. Было заведено дело по двум статьям. Расследование продолжается.

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