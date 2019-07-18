Фильм "Король лев": Просто дети стали старше

Джон Фавро решил расширить границы и вернуть картину "Король Лев" на большие экраны в совершенно новом формате, сочетая стиль съемок игрового кино с фотореалистичной компьютерной графикой.

В казахстанский прокат вышел долгожданный фильм "Король Лев" режиссера Джона Фавро, являющийся ремейком знаменитого мультфильма 1994 года. Корреспондент Zakon.kz уже посмотрел новую работу студии Disney на предпоказе в Алматы в IMAX и рассказывает, вызовет ли она такое же восхищение у зрителя, как мультфильм.

Детям, смотревшим легендарный мультфильм одними из первых, сейчас не меньше 25 лет. Они, как и главный герой Симба, повзрослели и теперь уже ведут своих потомков в кино. Новое прочтение полюбившейся истории предлагает зрителю попутешествовать по реалистичной африканской саванне.

Напоминать сюжет в деталях не стоит, наверняка его помнят практически все наши читатели. У короля саванны льва Муфасы и его жены рождается наследник – львенок Симба. Под надзором отца он растет, чтобы в будущем стать новым правителем. Однако Шрам, брат Муфасы, мечтает избавиться и от законного правителя, и от ненавистного племянника, чтобы самому стать королем. С этой целью он плетет коварные интриги и заключает союз с гиенами.

Еще за год до выхода фильма в прокат один из создателей оригинального мультфильма 1994 года, его сорежиссер Роб Минкофф приезжал в Алматы и предупредил, что в фильме будут животные, которые будут действовать как животные, в отличие от полюбившегося мультфильма 1994 года, где у персонажей было как можно больше человеческих черт, эмоций, а образы животных действовали как люди.

- Надеюсь, новый фильм "Король Лев" будет сильно отличаться от мультика, выглядеть должно по-другому. Сюжетная основа одинаковая, но есть отличие. Они называют свое произведение игровым фильмом, но там будет много визуальных эффектов. Фильм будет настолько реальным, что публика будет задавать вопрос, как они сделали, - говорил Минкофф.

И действительно, в реалистичности создателям фильма "Король лев" не откажешь. В кадре действительно львы, обезьяны, гиены, антилопы и другие обитатели африканской фауны. Порой может даже возникнуть ощущение, что смотришь не художественный фильм, а какой-нибудь National Geographic, удивляясь тому, как режиссер сумел управлять поведением животных. И отвечая на последний вопрос, поставленный Минкоффом, можно сказать, что работа создателями фильма была проделана гигантская.

Как они это сделали?

Джон Фавро решил расширить границы и вернуть картину "Король Лев" на большие экраны в совершенно новом формате, сочетая стиль съемок игрового кино с фотореалистичной компьютерной графикой. Все локации были созданы на игровом графическом движке, а самые передовые устройства виртуальной реальности позволяли Джону Фавро прогуляться по виртуальной съемочной площадке, чтобы выбрать ракурс или определить движение камеры так, как если бы он стоял в африканской саванне рядом с Симбой. Режиссер стремился сделать фильм максимально реалистичным и добивался этого неожиданными решениями. Так, Фавро хотел запечатлеть вещи, которые невозможно объяснить. Он просил оператора Калеба Дешанеля, пятикратного номинанта на премию "Оскар", работать с реальной тележкой для камеры и это давало те волшебные мгновения, которые происходят только при участии живого человека. Кадр не всегда должен быть идеальным, восход не всегда должен быть идеальным, небо не всегда должно быть идеальным – всё это было очень важно для Фавро.

После того, как фильм был создан внутри виртуальной реальности, Джон Фавро перешёл на новый этап работы и стал режиссировать картину в процессе анимации. В итоге, разносторонняя команда, состоящая из художников, технических специалистов, профессионалов в сфере игрового кино и самых передовых аниматоров, создала, по сути, новый способ снимать кино. Но что это, игровой фильм или анимация? "Это сложно объяснить, - говорил Джон Фавро. - Это что-то волшебное, некий новый формат".

Джефф Натансон ("Поймай меня, если сможешь", "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки") написал сценарий на основе сценария 1994 года. И, надо отдать ему должное, все лучшее из оригинала было сохранено. В команду удостоенных многих наград художников, призванных вдохнуть жизнь в африканскую саванну и ее обитателей, вошли специалист по визуальным эффектам Роб Легато, который придумал виртуальное кинопроизводство на проекте "Аватар", получил премии "Оскар" за работу на картинах "Книга джунглей", "Хранитель времени" и "Титаник", а также был номинирован на премию "Оскар" за работу на картине "Аполлон 13".

Так что лучше: мультфильм или фильм?

Безусловно, сравнивать знакомый мультфильм и нынешний фильм довольно сложно. В основном за счет того, что в мультфильме персонажам-животным можно нарисовать любые человеческие эмоции, в то время как в фильме "играют" настоящие животные. Да, львенок обязательно вызовет умиление, как и сурикат Тимон, но когда дело касается взрослых львов, то здесь эмоций у зверей в фильме меньше, чем у нарисованных животных в мультфильме.

В результате во время просмотра иногда ощущается странный диссонанс. С одной стороны, слышишь какую-нибудь эмоциональную реплику, с другой – видишь морду и фигуру, а они ничем не отличаются от тех, что были у героя в спокойном состоянии. Мультипликационным персонажам хочется верить во время их разговоров о круге жизни, поисков себя и сражений за справедливость. Реалистичным персонажам верить не удается совершенно никак – зато можно умиляться милым большим котикам в кадре.

Вся нагрузка по передаче эмоций ложится на актеров, озвучивающих персонажей. Они голосом должны передать все эмоции и настроения, но и этого может быть не всегда достаточно для целостного восприятия. К слову, "Король лев" дублирован на казахский язык, и у наших зрителей есть возможность сравнить работу отечественных и российских актеров дубляжа.

Итог

Роб Минкофф предрекал, что работа Джона Фавро - это одновременно и тот, и не тот "Король Лев", которого все знают, но фильм будет иметь большой успех. Думается, что несмотря на все отличия и особенности – ремейк из-за стремления к реализму немало растерял все то, чем зрителям так понравился мультфильм, свою роль сыграет сама история и музыка, песни, написанные Хансом Циммером, работавшим над музыкальным оформлением также и в оригинальном мультфильме. Основа сюжета невероятно сильная драматургически, и в каком бы воплощении она не оживала, всегда найдет отклик в сердцах у зрителя разных возрастов и поколений.

Альберт Ахметов

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