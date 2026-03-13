Самый завидный холостяк вернулся в Алматы и обратился к подписчикам

Бизнесмен, блогер и один из самых завидных женихов Казахстана Димаш Адилет прервал долгое молчание в Instagram, сообщает Zakon.kz.

В новой публикации он предстал в меховой шапке и теплом свитере, отметив, что вернулся в Казахстан.

"Возвращение к корням. Давно не виделись. Меня не было в инстаграме больше 3 месяцев. Рассказывайте, что я пропустил?" – обратился он к подписчикам.

Фоловеры Димаша приветствовали его возвращение, рассказали о некоторых новостях:

Ты пропустил обезьянку Панча.

А вы приехали на референдум?

Новостей много, главное, чтобы наша страна была спокойна и наши люди были в безопасности.

Война началась, США, Израиль бомбят Иран, главная новость века.

С возвращением из Дубая.

Пропустили, что 15 марта будут принимать новую Конституцию РК на референдуме.

Еще в 2023 году Димаш Адилет рассказал о том, что большую часть времени теперь будет проводить в Дубае. Но про Казахстан он не забывает и периодически наведывается в Алматы.