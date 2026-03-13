Самый завидный холостяк вернулся в Алматы и обратился к подписчикам
Фото: Instagram/dimashadilet
Бизнесмен, блогер и один из самых завидных женихов Казахстана Димаш Адилет прервал долгое молчание в Instagram, сообщает Zakon.kz.
В новой публикации он предстал в меховой шапке и теплом свитере, отметив, что вернулся в Казахстан.
"Возвращение к корням. Давно не виделись. Меня не было в инстаграме больше 3 месяцев. Рассказывайте, что я пропустил?" – обратился он к подписчикам.
Фоловеры Димаша приветствовали его возвращение, рассказали о некоторых новостях:
- Ты пропустил обезьянку Панча.
- А вы приехали на референдум?
- Новостей много, главное, чтобы наша страна была спокойна и наши люди были в безопасности.
- Война началась, США, Израиль бомбят Иран, главная новость века.
- С возвращением из Дубая.
- Пропустили, что 15 марта будут принимать новую Конституцию РК на референдуме.
Еще в 2023 году Димаш Адилет рассказал о том, что большую часть времени теперь будет проводить в Дубае. Но про Казахстан он не забывает и периодически наведывается в Алматы.
