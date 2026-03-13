#Референдум-2026
Культура и шоу-бизнес

Самый завидный холостяк вернулся в Алматы и обратился к подписчикам

Димаш Адилет, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2026 09:43 Фото: Instagram/dimashadilet
Бизнесмен, блогер и один из самых завидных женихов Казахстана Димаш Адилет прервал долгое молчание в Instagram, сообщает Zakon.kz.

В новой публикации он предстал в меховой шапке и теплом свитере, отметив, что вернулся в Казахстан.

"Возвращение к корням. Давно не виделись. Меня не было в инстаграме больше 3 месяцев. Рассказывайте, что я пропустил?" – обратился он к подписчикам.

Фоловеры Димаша приветствовали его возвращение, рассказали о некоторых новостях:

  • Ты пропустил обезьянку Панча.
  • А вы приехали на референдум?
  • Новостей много, главное, чтобы наша страна была спокойна и наши люди были в безопасности.
  • Война началась, США, Израиль бомбят Иран, главная новость века.
  • С возвращением из Дубая.
  • Пропустили, что 15 марта будут принимать новую Конституцию РК на референдуме.

Еще в 2023 году Димаш Адилет рассказал о том, что большую часть времени теперь будет проводить в Дубае. Но про Казахстан он не забывает и периодически наведывается в Алматы.

Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
