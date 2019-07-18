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Палата представителей США проголосовала против импичмента Трампу

Конгрессмен-демократ предложил рассмотреть предложение об импичменте за оскорбительные выражения в адрес женщин-демократов.

Фото : pixabay.com18 июля 2019, 06:03

Палата представителей США выступила против начала процедуры импичмента президента страны Дональда Трампа, пишет Лайф.

Отмечается, что сенаторы не видят у данной инициативы успешного продолжения в будущем. Против идеи сенатора Эла Грина выступило 332 конгрессмена.

Ранее конгрессмен-демократ от штата Техас Эл Грин предложил рассмотреть предложение об импичменте главе государства за оскорбительные выражения в адрес женщин-демократов. Конгресс принял резолюцию против "расистских высказываний" Трампа.


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