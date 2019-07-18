Горящий склад в Алматы тушат с вертолета
По предварительной информации, на складе находится 200 тонн лакокрасочных изделий
Фото : Хабар 2418 июля 2019, 09:41
Загоревшиеся склады в Алматы тушат с вертолета, передает Zakon.kz.
Как сообщили в пресс-службе ДЧС города, подняли борт АО "Казавиаспас".
18 июля 07:45 часов на пульт "101" ДЧС г. Алматы поступило сообщение о горении складского помещения по адресу: Жетысуский район, ул.Омарова, 12в/1. По предварительной информации, на складе находится 200 тонн лакокрасочных изделий.
Пожарные расчеты на месте.
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