Горящий склад в Алматы тушат с вертолета

По предварительной информации, на складе находится 200 тонн лакокрасочных изделий

Загоревшиеся склады в Алматы тушат с вертолета, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС города, подняли борт АО "Казавиаспас".

18 июля 07:45 часов на пульт "101" ДЧС г. Алматы поступило сообщение о горении складского помещения по адресу: Жетысуский район, ул.Омарова, 12в/1. По предварительной информации, на складе находится 200 тонн лакокрасочных изделий.

Пожарные расчеты на месте.

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