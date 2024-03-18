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Крупный пожар тушат на складе в Астане

Крупный пожар тушат на складе в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2024 09:12 Фото: пресс-служба МЧС РК
Утром 18 марта 2024 года в Астане загорелся крупный склад. По предварительным данным, площадь пожара составила 1 тыс. квадратных метров, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации Министерства внутренних дел Казахстана, в тушении пожара участвуют 70 человек личного состава, задействованы 15 единиц техники ДЧС Астаны.

"В 07:20 подразделения ДЧС Астаны выехали по вызову в район Байконур. По прибытии огнеборцев установлено, что горит одноэтажное складское помещение, полностью охваченное огнем на предварительной площади 1 тыс. кв. м".Пресс-служба МЧС РК

Возгорание привело к обрушению фасадной стены и кровли здания.

Днем ранее, 17 марта, в поселке Байтерек произошел пожар на территории промышленной зоны. Кроме того, в городе Алтай Восточно-Казахстанской области в отдельно стоящем двухэтажном цехе на территории горно-обогатительного комплекса загорелась крыша.

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