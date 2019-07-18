Андрей Чеботарев о работе в НСОД: Власть реально заинтересована в диалоге с обществом

Лично для себя он считает важным принять участие в работе Нацсовета и внести свой вклад, чтобы наполнить ее конкретным содержанием.

Политолог, директор в Центр актуальных исследований "Альтернатива" Андрей Чеботарев на своей странице в Facebook прокомментировала Указ Главы государства о создании Национального Совета общественного доверия, и рассказал о перспективах работы данного органа, сообщает Zakon.kz.

- Приятно узнать, что мою, предложенную коллегами, кандидатуру в состав Национального совета общественного доверия президент одобрил. Не собираюсь сейчас никого и ничего идеализировать. Однако, процесс смены первых руководителей в разных странах мира, далеких от классической демократии, показывает в ряде случаев понимание их преемниками объективной необходимости в проведении политических, экономических и иных реформ как важного условия для дальнейшего развития данной страны и укрепления собственных позиций на посту главы государства или правительства. Конечно, не везде это вело к автоматической демократизации политической системы. Но там, где те или иные реформы начались и последовательно проводились, по истечении определенного времени к этому все пришло. В нашем случае определенные надежды, в частности, внушают утвержденный Касым-Жомартом Токаевым план мер по реализации его предвыборной программы, включая вопросы трансформации политической системы, и завершение процесса создания Нацсовета, в состав которого вошли видные и авторитетные представители общественности, – написал Андрей Чеботарев.

Он отметил, что уже есть сомневающиеся в перспективах работы данного органа и возможных политических преобразований. Но аналогичное наблюдалось и в прошлом году, когда еще обсуждались вопросы будущего ухода Нурсултана Назарбаева с поста президента РК и начала транзита власти.

- С кем только не приходилось спорить и дискутировать по этому поводу. Однако это свершилось и наше общество, на мой взгляд, получило хороший шанс выйти для начала на путь деперсонализации политической системы. В 1995 году первый Президент республики, опираясь на созданную им Ассамблею народов Казахстана, начал строить данную систему. С этого же года ​ второй Президент Казахстана при поддержке Национального совета общественного доверия может начать менять ее конфигурацию в сторону укрепления разных институтов государства и гражданского общества и их конструктивного взаимодействия друг с другом. В любом случае, тренд на определенные перемены в стране задан. Что будет дальше, покажет время, – продолжил Андрей Чеботарев.

По его словам, лично для себя он считает важным принять участие в работе Нацсовета и внести свой вклад, чтобы наполнить ее конкретным содержанием. Тем более, что со времен участия в ряде общественно-политических объединений («Правовое развитие Казахстана», движение «Азамат», Республиканская народная партия Казахстана) и работе с отдельными партиями в качестве консультанта (в частности, ДПК «Ак жол» образца 2002-2005 гг.) наработана солидная база документов по вопросам партийного строительства, избирательной системы, местного самоуправления, свободы мирных собраний, общественных объединений и т.д.

- Так что есть, что вынести на обсуждение и возможное принятие по этим и другим направлениям предполагаемых преобразований. Хорошо также, что в состав этого органа вошло много людей, доказавших конкретными делами, что они могут реально сделать для общества и страны. Поэтому бутафорией его будущую деятельность уже сейчас вряд ли можно назвать. К тому же власть реально заинтересована в диалоге с обществом и его институтами для снятия протестных настроений. В общем, если есть возможность что-либо улучшить в тех или иных вопросах развития нашего общества и государства, то лучше ею воспользоваться, – резюмировал политолог.

17 июля 2017 года были утверждены положение и состав Национального совета общественного доверия (НСОД) при Президенте Республики Казахстан. В него вошли правозащитники, политологи и различные эксперты.

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