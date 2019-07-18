В борьбе с огнем задействованы 67 сотрудников и 27 единиц техники службы пожаротушения Алматы, а также вертолеты АО "Казавиаспас" и "Службы спасения города Алматы".

Во время тушения пожара в Алматы произошло несколько вспышек и взрывов. Об этом Zakon.kz рассказал начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям г. Алматы КЧС МВД РК, генерал-майор противопожарной службы Серик Аубакиров.

- Гарнизон работал по третьему повышенному номеру вызова. Горят склады лакокрасочных материалов. Сложность заключается в том, что вчера загрузили три железнодорожных вагонов краски, и с учетом того, что здесь уже находилось, грубо считаем, что здесь около 200 тонн лакокрасочных материалов. Во время тушения произошло несколько вспышек и взрывов, привлекли авиацию, работаем с воздуха и с земли. Работают два вертолета: один службы спасения Алматы, другой – КЧС МВД РК. Пока причину не можем назвать. Очень высокая температура, пока не можем понять, откуда началось. Рядом частный сектор, огонь держим, чтобы не перешло на частные дома, и с южной стороны есть склад, на который может распространиться. Площадь склада ориентировочно 400 квадратных метров, мы пожар удержим, - сказал генерал-майор противопожарной службы Серик Аубакиров.

18 июля в 07:45 часов на пульт "101" ДЧС г. Алматы поступило сообщение о горении складского помещения по адресу: Жетысуский район, ул.Омарова 12в/1. В борьбе с огнем задействованы 67 сотрудников и 27 единиц техники службы пожаротушения Алматы, а также вертолеты АО "Казавиаспас" и "Службы спасения города Алматы", оборудованные водосливными устройствами для тушения пожара.

По данный момент произведено 14 сбросов воды.

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