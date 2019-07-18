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Головкину назвали наиболее вероятного соперника после отказа Альвареса

После того, как мексиканец отказался выходить на ринг в сентябре, о чем сделал официальное заявление, с новой силой поползли слухи о возможных соперниках казахстанца.

Фото : Instagram18 июля 2019, 16:28

Известный американский журналист, инсайдер Майк Коппинджер рассказал, кто сможет подменить чемпиона мира мексиканца Сауля "Канело" Альвареса в бою с казахстанским экс-чемпионом мира, передает Zakon.kz.

После того, как мексиканец отказался выходить на ринг в сентябре, о чем сделал официальное заявление, с новой силой поползли слухи о возможных соперниках казахстанца.

Майк Коппинджер, журналист Ring TV, LA Times и Fox Sports выпустил сообщение в Twitter об этом. Он убежден, что после отказа Альвареса драться в сентябре бой Головкина с чемпионом мира по версии WBO в первом среднем весе Хайме Мунгией из Мексики имеет большой смысл.

Также он приложил свой пост от 2 июля, где, ссылаясь на источники, сообщал о том, что если Головкин не встретится в сентябре с "Канело", то DAZN может провести бой казахстанца против Мунгии в честь Дня независимости Мексики.


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