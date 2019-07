Головкину назвали наиболее вероятного соперника после отказа Альвареса

Известный американский журналист, инсайдер Майк Коппинджер рассказал, кто сможет подменить чемпиона мира мексиканца Сауля "Канело" Альвареса в бою с казахстанским экс-чемпионом мира, передает Zakon.kz.

После того, как мексиканец отказался выходить на ринг в сентябре, о чем сделал официальное заявление, с новой силой поползли слухи о возможных соперниках казахстанца.

Майк Коппинджер, журналист Ring TV, LA Times и Fox Sports выпустил сообщение в Twitter об этом. Он убежден, что после отказа Альвареса драться в сентябре бой Головкина с чемпионом мира по версии WBO в первом среднем весе Хайме Мунгией из Мексики имеет большой смысл.

The announcement that Canelo won’t fight Sept. 14 is attributed to finding right foe, and that could be true, but the knee was always a concern. As I mentioned here weeks ago, there’s been talk Canelo might move off that date. GGG-Munguia on Sept. 14 now makes a lot of sense https://t.co/1ldH8YNWy4