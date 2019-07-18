Обсуждаемая роспись фасада завершена в Алматы

Это уже третий мурал, расписанный в этом году в мегаполисе.

Работа над росписью фасадов зданий южной столицы продолжается - завершен очередной фасад, который расположен на пересечении ул. Жарокова и Утепова, передает Zakon.kz.

Это уже третий мурал, расписанный в этом году в Алматы. Специально для этого в Казахстан приехал известный голландский художник Тельмо Пипер из творческого дуэта Telmo Miel, состоящего из художников – Telmo Pieper и Miel Krutz, которые являются муралистами № 1 в Голландии. А на их странице в Instagram они называют себя муралистами, похожих на братьев-викингов".

В своих работах художники используют технику коллажа, смешивая различные фотографии, добавляя или убирая некоторые детали. Муралисты предпочитают работать в технике реализма, но отходят от привычных рамок и изменяют цвета на более абстрактные. Данная техника считается их эксклюзивом и в ней они работают уже около 10 лет.

- Основной идеей этой работы является отношение человека к природе. Эта тема очень близка художникам, ведь они часто используют в своих работах людей, животных и природу. И эта работа не исключение. Это ещё один призыв бережно относиться к окружающему нас миру и к братьям нашим меньшим. А четыре руки говорят о том, что двух рук недостаточно, чтобы проявить полную заботу о животных – рассказала продюсер и куратор фестивалей Молдир Бекжан.

Казахстанцы тепло отреагировали на появление данной работы в Алматы. Многие жители нашей страны связали появление мурала с образом инспектора РГКП "ПО "Охотзоопром" Ерлана Нургалиева, погибшего от рук браконьеров в Карагандинской области в январе 2019 года.

Автор знаменитой фотографии инспектора с сайгаком на руках Оспан Али, в свою очередь, заявил на своей странице в Facebook, что мурал является плагиатом, измененной копией его снимка.

Однако Молдир Бекжан поспешила опровергнуть версию о "плагиате".

- В работе на алматинском фасаде Тельмо использовал шесть разных фотографий, сделанных в Нидерландах, Китае и Казахстане. В основу эскиза был взят человек средних лет азиатской внешности – этакий собирательный образ защитника природы. Таким образом, получился персонаж с новым характером, а работа обрела новый и более глубокий смысл. К слову, это первый приезд художника в Казахстан и Центральную Азию. Telmo Miel были лично приглашены мной в нашу страну, - сказала Молдир Бекжан.

Справочно

Инспекторы РГКП "ПО "Охотзоопром" Ерлан Нургалиев и Петр Ницык выехали в рейд 13 января 2019 года около 18 часов на территорию Нуринского района Карагандинской области. Там они обнаружили пять отстреленных туш сайгака. Также они увидели два автомобиля марки Toyota Land Cruiser без регистрационных номеров, один из которых удалось остановить. При проверке автомобиля неизвестными лицами оказано сопротивление. В результате один инспектор получил колото-резаные раны и перелом челюсти, второй инспектор, получив черепно-мозговую травму, находился в коме. Позже от полученных травм Нургалиев скончался.

Подозреваемых задержали.

Альберт Ахметов

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