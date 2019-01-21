Убийство инспектора "Охотзоопрома": подозреваемых поймали

Все трое водворены в ИВС.

Браконьеров, подозреваемых в убийстве инспектора "Охотзоопрома" в Карагандинской области, задержали в Кызылорде, передает Zakon.kz со ссылкой на директора Департамента внутренних и внешних коммуникаций МВД РК Алмаса Садубаева.

Подозреваемых поймали сегодня, 21 января.

"Сегодня в результате проведенной спецоперации оперативники Департамента криминальной полиции МВД в Кызылорде в одном из частных домов задержали троих подозреваемых в убийстве инспектора РГКП "ПО "Охотзоопром" Нургалиева Ерлана Балгабековича, совершенном 13 января т.г. на территории Нуринского района Карагандинской области при исполнении последним своих служебных обязанностей", - сообщил Алмас Садубаев.

Сейчас идут следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Все трое подозреваемых водворены в ИВС.

Досудебное расследование продолжается.

Преступление было совершено 13 января на территории Нуринского района Карагандинской области. Около 18 часов в ходе рейдовых мероприятий инспекторами РГКП "ПО "Охотзоопром" были обнаружены пять отстреленных туш сайгака. В ходе преследования были обнаружены два автомобиля марки Тоyota Land Cruiser без регистрационных номеров, одну из которых удалось остановить. При попытке задержать браконьеров один инспектор получил колото-резанные раны и перелом челюсти, второй инспектор - черепно-мозговую Позже инспектор Ерлан Нургалиев скончался в больнице.

В результате комплекса следственных действий были установлены трое лиц, причастных к совершению данного тяжкого преступления.

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