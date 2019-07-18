Помощник Президента прокомментировал преобразование дипмиссий РК в Европе

Многовекторная внешняя политика должна приносить конкретные выгоды стране, национальному бизнесу, каждому гражданину - Токаев.

Помощник Президента Республики Казахстан Мурат Нуртлеуов прокомментировал преобразование дипломатических миссий РК в ряде европейских стран, сообщает Zakon.kz.

- Как заявил в своей инаугурационной речи Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, многовекторная внешняя политика должна приносить "конкретные выгоды стране, национальному бизнесу, каждому гражданину". Отечественная дипломатическая служба призвана твердо отстаивать национальные интересы в любой точке мира. При этом крайне важно определить соответствующие приоритеты на основе политического прагматизма и экономической целесообразности, - рассказал Нуртлеуов.

Европейское измерение по праву занимает приоритетное место во внешней политике РК. Предстоит предметно работать с европейской стороной по реализации Соглашения о расширенном сотрудничестве между Казахстаном и Евросоюзом. Новые перспективы для кооперации открывает обновленная стратегия ЕС по Центральной Азии, принятая в июне текущего года.

Европейский Союз является крупнейшим торгово-экономическим и инвестиционным партнером Казахстана. На государства ЕС приходится половина нашего внешнеторгового оборота и прямых иностранных инвестиций в казахстанскую экономику.

В этой связи, важным шагом в углублении взаимодействия с государствами Европы станет повышение статуса дипломатических миссий Казахстана в Болгарии, Латвии, Португалии, Сербии, Словакии и Эстонии путем их преобразования в полноценные Посольства.

До настоящего времени наше присутствие ограничивалось дипмиссиями и консульствами в указанных странах, что сдерживало динамичное развитие сотрудничества с ними.

Следует также подчеркнуть, что вышеупомянутые государства представлены в Казахстане на уровне Посольств и, исходя из принципа взаимности, наши партнеры высказали надежду на ответные шаги со стороны Нур-Султана.

Финансирование наших небольших по численности Посольств предусмотрено в рамках бюджетов уже функционирующих дипломатических миссий. Такой подход соответствует общемировой практике, когда государства делают ставку на качество и результат, опираясь на немногочисленный, профессиональный, эффективный состав своих дипломатических представительств.

Таким образом, подписанный по предложению МИД Указ Президента Казахстана стал закономерным, адекватным ответом на возникшую потребность дать дополнительный импульс развитию отношений с важными партнерами Европейского Союза. Данное решение нацелено на реализацию комплекса задач по диверсификации внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности государства.

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