В некоторых регионах Казахстана может выпасть град

Лишь на западе, юго-западе и востоке Казахстана будут проходить атмосферные фронты, в связи с чем местами пройдут дожди с грозами, усилится ветер.

На большую часть республики сохраняет свое влияние антициклон, где ожидается погода без осадков, передает Zakon.kz со ссылкой РГП "Казгидромет".

Лишь на западе, юго-западе и востоке Казахстана будут проходить атмосферные фронты, в связи с чем местами пройдут дожди с грозами, усилится ветер, возможно выпадение града, на севере ночью и утром местами туман, на востоке - шквал.

В Актюбинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, днем Жамбылской, Кызылординской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидается усиление ветра, в Жамбылской области местами пыльная буря, в Павлодарской области днем местами возможен град, в Восточно-Казахстанской области – шквал, возможен град. В Северо-Казахстанской области ночью и утром местами – туман.

Днем в Алматинской, Туркестанской, Кызылординской, Актюбинской областях ожидается сильная жара, местами очень сильная жара, в Жамбылской, Атырауской, местами в Мангистауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской областях ожидается сильная жара.

В Кызылординской, Туркестанской, местами в Алматинской, Жамбылской, Актюбинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Нур-Султане 19 июля будет ясно, температура составит 31 градусов.

В Алматы будет преимущественно ясно, 35 градуса.

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