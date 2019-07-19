Пожар в аниме-студии стал одним из самых трагичных в истории Японии

В пожаре погибли 33 человека, 36 получили ожоги разной степени тяжести.

Пожар в аниме-студии в японском Киото стал одним из самых трагичных в современной истории страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на местную газету "Киото".

Утром 18 июля мужчина зашел на первый этаж трехэтажного здания студии аниме Kyoto Animation с криком ненависти облил пол бензином и поджег. Через несколько минут после этого он был задержан полицией.

У нападавшего сильно обгорели ноги и грудь, в четверг он не смог давать показания из-за ожогов. Во время задержания он успел сказать, что студия у него "украла новеллу" и что он использовал зажигалку для газовых плит.

Пожар моментально распространился по зданию, трехэтажный дом площадью почти 700 квадратных метров почти полностью выгорел. В пожаре погибли 33 человека, 36 получили ожоги разной степени тяжести. Тела пока трудно идентифицировать. Больше всего погибших оказалось на третьем этаже на лестнице, ведущей на крышу: по всей видимости, люди пытались спастись, выбежав на крышу, но не успели.

Пожар стал одним из самых трагичных в современной истории Японии – по числу жертв он уступает лишь пожару в токийском районе Синдзюку в 2001 году, когда погибли 44 человека.

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