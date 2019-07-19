В Казахстан идет прохлада
Погода начинает меняться.
Фото : pixnio.com19 июля 2019, 11:22
О погоде на 20-22 июля рассказали в РГП "Казгидромет", пишет Zakon.kz.
В выходные дни предполагается перестройка барического поля и на северные области Казахстана вместе с атмосферными фронтами начнет поступать прохладный и влажный воздух с районов Урала.
Медленно перемещаясь в юго-восточном направлении, атмосферные фронты будут вызывать на своем пути местами кратковременные дожди, грозы, шквалистый ветер, возможно град и ослабление жары.
Но в южных областях республики еще жарко, максимальная температура воздуха по-прежнему преимущественно плюс 38…45°С.
Подробный прогноз смотрите здесь.
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