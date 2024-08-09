Долгожданная прохлада придет в Казахстан

Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Казахстану на 10-12 августа 2024 года. Специалисты прогнозируют постепенное понижение температуры на выходные, сообщает Zakon.kz.

В эти дни на большей части страны сохранится неустойчивый характер погоды: пройдут дожди с грозами, шквалистым ветром, выпадением града.

"Сильные дожди прогнозируются 10, 12 августа на северо-западе страны, 10 августа – в центре, 10-11 августа – на востоке, 11 августа – на юго-востоке страны. По республике ожидается усиление ветра". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Кроме того, на большей части Казахстана прогнозируется постепенное понижение температуры.

"Днем на западе страны ожидается до +20+30°С, на северо-западе – до +15+28°С, на севере – до +15+25°С, на востоке и в центре – до +17+28°С". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

В то же время на юго-востоке страны в дневное время сохранится сильная жара +35+38°С, на юге Казахстана ожидается +30+37°С.

Ранее метеорологи заявили, что в выходные в Алматы пройдут дожди. Подробнее с прогнозом в трех крупнейших городах можно ознакомиться по этой ссылке.