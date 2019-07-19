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Суд опроверг развод экс-короля Малайзии и российской модели

Она его очень любит - адвокат модели.

Фото : Instagram/rihanapetra19 июля 2019, 16:04

Шариатский суд Сингапура опроверг развод бывшего короля Малайзии Мухаммада V Келантана Султана с обладательницей титула "Мисс Москва" 2015 года Оксаной Воеводиной. Об этом РИА Новости рассказала представитель инстанции Норхафиза Бте Хашим.

- В реестре Шариатского суда Сингапура нет записи о подаче документов на развод этой парой, - ответила она на официальный запрос.

17июля в СМИ прошла информация, что бывший король Малайзии Мухаммад V, отрекшийся от престола в конце 2018 года, развелся с россиянкой Оксаной Воеводиной, победительницей конкурса красоты "Мисс Москва – 2015".

Адвокат российской модели Евгений Тарло также опроверг эту информацию.

По словам юриста, документов о расторжении брака Воеводина не получала.

- Оксана не разводилась, на развод не подавала, никаких претензий своему мужу не предъявляла. Она его очень любит, - заявил адвокат телеканалу "Звезда".


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