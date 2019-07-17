Вот и сказке конец. Экс-король Малайзии развелся с "Мисс Москвой"

Причина не разглашается.

Бывший король Малайзии Мухаммад V, отрекшийся от престола в конце 2018 года, развелся с россиянкой Оксаной Воеводиной, победительницей конкурса красоты "Мисс Москва – 2015", сообщает РИА Новости со ссылкой на местную газету New Straits Times.

По информации издания, документы о разводе были поданы в суд Сингапура 22 июня, процедура оформления была завершена 1 июля.

Причину расторжения отношений издание не называет, но отмечает, что если верить документу, стороны оформили один из самых строгих разводов в исламе, так называемый неотменяемый развод. Согласно ему, пара не может вновь вступить брак, только если женщина выйдет замуж за другого мужчину, и он по своей воле не разведется с ней или скончается. Официальной информации о разводе бывшего короля Малайзии не поступало.

Кроме того, королевская семья была обеспокоена постом Воеводиной в Instagram, где она заявляла о том, что ее сын – "будущий король Малайзии".

Ранее сообщалось, что празднование свадьбы короля Малайзии Мухаммада V и победительницы конкурса "Мисс Москва — 2015", россиянки Оксаны Воеводиной состоялось в концертном зале Барвиха Luxury Village в Подмосковье 22 ноября прошлого года.

В январе этого года султан Мухаммад V неожиданно для всех отрекся от общенационального престола, сохранив свой статус наследственного правителя штата Келантан. В качестве причины отречения была названа срочная необходимость постоянного присутствия монарха в его родном штате, в котором начал снижаться уровень благосостояния населения.

Некоторые наблюдатели связывают отречение короля Мухаммада V от престола с его женитьбой в конце 2018 года на гражданке иностранного государства, российской фотомодели Оксане Воеводиной.

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