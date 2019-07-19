Освобожденный от должности экс-замминистра внутренних дел сделал заявление

Письменное заявление от имени Абисатова появилось в Интернете и на почтах СМИ.

Заявление, подписанное от имени генерала Абисатова распространяют в соцсетях, а также прислали на электронный адрес Zakon.kz.

Махамбет Абисатов был освобожден от должности заместителя министра внутренних дел Республики Казахстан. В последние месяцы его имя фигурировало в новостях о скандальной записи совещания в ДП Актюбинской области, на которой тогда еще глава региональной полиции Абисатов матом давал характеристики подчиненным и объяснял как им надо работать.

В связи с тем, что доподлинно неизвестно, действительно ли в заявлении слова Абисатова, приводим текст полностью.

Касательно распространенных в YouTube аудиороликов, это действительно мои слова, сказанные не на публичных совещаниях, а в приватных разговорах на три-четыре человека в узком кругу, в ноябре 2017 года.

Публичными их сделали те, кто незаконно осуществлял аудиозаписи, смонтировал и выложил их в социальные сети. У каждого человека есть исподнее белье. Мое обнажили, как могут сделать это с каждым.

Согласно п.10 ст.57 Закона РК "О правоохранительной службе", здесь нет юридических оснований для дисциплинарной ответственности. Однако есть совесть и долг. Я никогда не прятался за спинами командиров и подчиненных. Поэтому в первый же день 1 июня т.г. подал рапорт об отставке и, ожидая разрешения процедурных вопросов, не мог комментировать происходящее.

Тысячи полицейских круглосуточно несут службу по охране правопорядка, защищая людей от насилия и преступности. Все они готовы и каждый день отдают свои жизни за то, чтобы жизнь простых людей была спокойной и безопасной. Поэтому я должен поступить честно и считаю своим долгом уйти в отставку, чтобы не бросать тень упрека на своих коллег.

Полиция не такая, как я, в ней немало людей высокой культуры. Я всю жизнь проработал на передовой и, к сожалению, впитал язык той криминальной части общества, от которой защищал людей на протяжении 36 лет своей службы. Грязь в белых перчатках не убирают и, работая в другой сфере, я бы и в кулуарах разговаривал сегодня иначе. Не оправдывая себя, хочу предостеречь остальных от этих ненужных профессиональных издержек.

Пусть в кулуарах и сгоряча, но я допустил высказывания, которые кого-то задели. Поскольку стараниями отдельных людей эти высказывания стали публичными, не по слабости, а по совести публично и открыто прошу прощения у всех и у каждого, кто воспринял эти слова таким образом. Караганда – это город, в котором началось мое профессиональное становление, и слова про шахтеров – это старая байка, с которой я впервые столкнулся в 17 лет, как и другие. Особо дорог для меня Актобе. Это земля батыров, где все люди прямолинейные и открытые. Со всеми ее людьми у меня сложились такие же прямые и открытые отношения. Мы всегда говорили друг другу в глаза и все вопросы решали на месте, принося извинения после эмоций. В аудиоролике речь шла даже не о всех сотрудниках актюбинской полиции, а только о тех, кто безалаберно относился к народным деньгам и казенному имуществу. Тем не менее, хочу публично принести извинения каждому жителю Актобе, Караганды и всем тем, кого задели мои слова. В эти непростые дни больше всего меня поддерживали именно актюбинцы и карагандинцы, за что я всем им искренне благодарен.

Аудиоролики были смонтированы, проданы и размещены в соц.сетях людьми, не имеющими к Актобе никакого отношения. Эти люди известны. Первый аудиоролик специально был смонтирован ими таким образом, чтобы создать общественное мнение о том, что это дело рук актюбинцев, что в принципе и получилось. Так обычно поступают, пытаясь запутать следы своих подлостей. Батыры на это не способны. Специально говорю об этом, чтобы никто не думал об актюбинцах плохо, как не думаю этого я.

Честно и прямо ответив на все вопросы, поступив по совести, теперь я не публичный человек и больше не интересен для СМИ. Как человек, буду работать над своим культурным уровнем, продолжая оставаться гражданином и патриотом своей страны, работая на ее благо.

Махамбет Абисатов

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