Кайрат Сунтаев освобожден от должности замминистра внутренних дел

28 декабря 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев освободил Кайрата Сунтаева от должности заместителя министра внутренних дел Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий документ опубликовали на сайте Акорды.

"Распоряжением главы государства Сунтаев Кайрат Имятович освобожден от должности заместителя министра внутренних дел Республики Казахстан", – следует из документа.

Кайрат Сунтаев родился 7 мая 1961 года в Павлодарской области. В 1992 году окончил Казахский государственный университет им. аль-Фараби, имеет высший квалификационный класс третьей категории.

Трудовой стаж:

с октября 1981 года по сентябрь 1983 года – служба в рядах Советской армии;

с июня 1992 года по август 1994 года – следователь прокуратуры Павлодарской области;

с августа 1994 года по июль 1997 года – прокурор, старший прокурор Управления Генеральной прокуратуры;

с июля 1997 года по декабрь 2000 года – прокурор Ерейментауского района Акмолинской области, Алматинского района г. Астаны;

с декабря 2000 года по октябрь 2002 года – заместитель прокурора г. Астаны, Юго-Восточного регионального транспортной прокураты;

с июля 2004 года по январь 2006 года – заместитель начальника Департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по городу Астана (финансовая полиция);

с января 2006 года по август 2008 года – начальник Департамента следствия и дознания, заместитель председателя Следственного комитета, а затем председатель Следственного комитета;

с августа 2008 года по октябрь 2009 года – начальник ДВД Атырауской области;

с октября 2009 года по апрель 2010 года – заместитель начальника Департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Карагандинской области (финансовая полиция);

с июня 2011 года по ноябрь 2014 года – работал в Администрации президента Республики Казахстан;

с ноября 2014 года по июнь 2018 года – руководитель Департамента национального бюро по противодействию коррупции по Актюбинской области (антикоррупционная служба);

с июня 2018 года по июль 2019 года – руководитель Национального бюро по противодействию коррупции (антикоррупционная служба);

с июля 2019 года по март 2020 года – руководитель Департамента по делам государственной службы и противодействию коррупции по городу Алматы (антикоррупционная служба).

Должность замминистра внутренних дел Казахстана Кайрат Сунтаев занимал с 13 марта 2020 года.