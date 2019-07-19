Махамбет Абисатов освобожден от должности
Он занимал эту должность с апреля 2019 года.
Фото : zakon.kz19 июля 2019, 13:28
Махамбет Абисатов освобожден от должности, передает Zakon.kz.
- Распоряжением главы государства Абисатов Махамбет Хайржанович освобожден от должности заместителя Министра внутренних дел Республики Казахстан, - сообщается на сайте Акорды.
Он занимал эту должность с апреля 2019 года. Абисатова сменил Арыстангани Заппаров.
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