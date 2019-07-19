Известный казахстанский трансплантолог обвиняется в незаконном изъятии органов

Коллеги, а также пациенты, нуждающиеся в медпомощи, выступили с просьбой к правоохранительным органам изменить меру пресечения на время расследования.

Известного казахстанского трансплантолога Гани Куттымуратова подозревают в незаконном изъятии органов, сообщает BNews.kz.

- Он подозревается по уголовному делу и применены ему две статьи – статья 264, часть 2 "Участие в транснациональной организованной группе или транснациональной преступной организации", и статья 116, часть 3, "Незаконное изъятие органов и тканей человека", - сказал на пресс-конференции Президент РОО "Защита прав медицинских работников" Нурлыбек Удербаев.

В настоящее время, по словам Удербаева, Гани Куттымуратов находится под стражей уже примерно три месяца, с 1 мая 2019 года.

Коллеги, а также пациенты, нуждающиеся в медпомощи, выступили с просьбой к правоохранительным органам изменить меру пресечения на время расследования.

В частности, известный кардиохирург Юрий Пя выступил на пресс-конференции в защиту трансплантолога Гани Куттымуратова.

- Программу по трансплантации мы внедряли вместе, все правовые и моральные, и этические стороны трансплантации сердца разрабатывали вместе. Я знаю его, как врача, хирурга, коллегу, человека. Для меня странно, что по этим обвинениям, он находится в СИЗО. Он не представляет опасность для окружающих. Если бы он был убийцей-рецидивистом, маньяком, то тогда я понимаю. Следствие может идти, но держать такого человека в СИЗО - нонсенс. Организовать международную транснациональную группировку, думаю, хирургу это не по силам: одновременно оперировать и организовывать эту группировку. Мое личное мнение - это нереально, - сказал председатель правления АО "Национальный научный кардиохирургический центр" Юрий Пя.

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