Токаев дал неделю на разбор проблем в работе правоохранительных органов

В Казахстане проведут анализ деятельности правоохранительных органов. Об этом 23 июня 2025 года заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на расширенной коллегии правоохранительных органов, сообщает Zakon.kz.

Как отметил глава государства, "конечно, нельзя утверждать, что в работе правоохранительных органов нет ошибок и недочетов, однако не стоит и видеть ситуацию исключительно в черных красках".

"Наша общая обязанность, наш гражданский долг – сплоченно и самоотверженно трудиться во имя развития страны. Казахстан должен стать безопасным государством, в котором торжествуют "Закон и Порядок". Мною дано поручение Администрации президента и Совету безопасности в течение одной недели провести анализ деятельности правоохранительных органов, в котором будут открыто показаны все недостатки и предложены пути решения проблем. Это очень важная работа, которая найдет свое продолжение". Касым-Жомарт Токаев

По его словам, необходимо продолжить перезагрузку правоохранительных органов, сочетая институциональные реформы и технологические новации.

"Эти недостатки имеют и служебный характер. Поэтому сегодня мы подробно о них не говорим, хотя в целом затронули эту тему. В течение недели такой документ будет направлен во все правоохранительные органы, и мы уже в закрытом формате обсудим эту работу". Касым-Жомарт Токаев

В заключение президент вновь подчеркнул, что "наш главный постулат – "Закон и Порядок".

"Желаю успехов в вашей работе!" – сказал Касым-Жомарт Токаев, обращаясь к сотрудникам правоохранительных органов.

Ранее Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в обществе формируется нулевая терпимость к семейно-бытовому насилию.