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Британским судам рекомендовано не приближаться к Ормузскому проливу

Великобритания "не рассматривает военные варианты" решения проблемы.

Фото : vse.media20 июля 2019, 17:07

Чрезвычайный комитет правительства Великобритании COBRA выступил с рекомендацией государственным кораблям "держаться подальше" от Ормузского пролива, сообщает ТАСС.

19 июля в указанном проливе иранский Корпус стражей исламской революции задержал два британских танкера.

Отмечается, что судам рекомендовали не приближаться к проливу в течение "некоторого времени". На заседании комитета присутствовал министр иностранных дел Джереми Хант. Он, как сообщает издание, заявил, что ответ Лондона будет "продуманным и жестким", и если ситуация не разрешится, "будут серьезные последствия".

В своем заявлении, сделанном еще до начала заседания Cobra, он дал понять, что Великобритания "не рассматривает военные варианты" решения проблемы и стремится действовать дипломатическими средствами.


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