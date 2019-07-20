Фигуристы со всего мира на льду почтили память Дениса Тена

Ледовое Шоу "Денис Тен и Друзья" - это созданный Денисом уникальный и первый в истории нашей страны ледовый проект, участие в котором принимают лучшие фигуристы мира.

Ледовое шоу "Друзья Дениса" памяти легендарного фигуриста Дениса Тена состоялось на Алматы арене, передает Zakon.kz.

Шоу проходили четыре года подряд, и собирали в Алматы (а в 2018 году в столице РК) аншлаги.

В этом году чемпионы и тренеры в пятый раз приехали в Казахстан, но теперь, чтобы почтить память своего друга и посвятить ему свои выступления.

Среди них акробатический дуэт Александр Любченко и Филипп Уоррен (Франция/США), Мао Асада, Мура Такахито (Япония), Дабин Чой (Корея), Кейтлин Вивер и Эндрю Поже (Канада), Джереми Эбботт – США, Мари-Пьер Лере (Франция), Елена Радионова, Сергей Воронов, Роман Савосин, Еременко Игорь и Шевченко София (Россия).

Ледовое шоу открыли все участники групповым номером под песню "She wont be mine", созданную и спетую самим Денисом Теном.

Некоторые участники ледового шоу показали номера на музыку, под которую Денис Тен выигрывал самые крупнейшие соревнования.

Например, под музыку из фильма "Артист" (под нее Денис Тен впервые в карьере выиграл медаль взрослого чемпионата мира в 2013 году), произведение Сен-Санса "Пляска смерти" (под нее Денис Тен катался на Зимней Олимпиаде-2014, где выиграл бронзу). Другие показывали свои самые лучшие красивые номера, взмывали над Алматы Ареной, как француженка Мари Пьер Лере.

Во втором отделении фигуристы выступали под живой оркестр, как это обычно было на всех шоу Дениса Тена.

Завершилось шоу традиционным для ледовых шоу Дениса Тена групповым номером в национальных казахских костюмах. Роль Дениса исполнил финалист шоу "Ледниковый период. Дети" юный российский фигурист Дмитрий Кашаев.

В Алматы прибыли тренеры и наставники Дениса Фрэнк Кэрролл и Елена Водорезова. Чтобы почтить память Дениса, ледовое шоу также посетили аким Алматы Бакытжан Сагинтаев и президент Национального олимпийского комитета Казахстана Тимур Кулибаев.

Японский фигурист Дайсуке Такахаши в связи с травмой не смог принять участие в шоу, но, тем не менее, спортсмен прилетал на один день, чтобы посетить мемориал и почтить память друга.

Накануне все участники шоу и почетные гости приняли участие в поминальном обеде у родителей Дениса.

Альберт Ахметов

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