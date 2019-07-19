Со дня смерти Дениса Тена прошел год

Денис пытался прогнать преступников, но они дали отпор и фигурист получил удар ножом в бедро.

Ровно год назад не стало знаменитого казахстанского спортсмена Дениса Тена. Его убили на улице Алматы. Zakon.kz напомнит этот трагичный день, и что было после.

Денис Тен – казахстанский фигурист, заслуженный мастер спорта Республики Казахстан. Бронзовый призер зимних Олимпийских игр 2014 года. Серебряный медалист чемпионата мира по фигурному катанию 2013, бронзовый призер чемпионата мира 2015 года, чемпион чемпионата четырех континентов 2015 года, чемпион VII зимних Азиатских игр, многократный победитель различных международных турниров под эгидой ISU, пятикратный чемпион Казахстана.

19 июля 2018 года Денис днем был в кафе, примерно в три часа дня он оттуда вышел и направился к своему автомобилю, который стоял в районе пересечения улиц Байсеитовой и Курмангазы. Там он увидел, как двое парней пытались снять с его машины зеркала. Денис подбежал к ним и пытался прогнать преступников, но они дали отпор и фигурист получил удар ножом в бедро.

Прохожие, увидев окровавленного Дениса, вызвали скорую и в 15.23 его доставили в ЦГКБ №12 в критическом состоянии без сознания. Врачи пытались спасти парня, но в 17.30 Денис Тен скончался от потери крови.

21 июля прошло прощание с фигуристом во Дворце спорта имени Балуана Шолака в Алматы. Тысячи людей пришли попрощаться с героем, в их числе и другие спортсмены, звезды шоу-бизнеса, музыканты, члены правительства. Друзья и близкие Дениса вспоминают его как доброго и открытого человека, а незадолго до смерти, он начал строить планы на свое развитие не только в спорте, но и в музыке и кино, он записал свою песню. К слову, под эту песню и выносили гроб с телом великого казахстанского спортсмена.

Тем временем, полиция вела дело по поимке преступников, которые убили Дениса. 20 июля полиция Алматы объявила вознаграждение за любую информацию об убийцах Дениса Тена. Проводили масштабную операцию по поиску негодяев. Вскоре были задержаны трое подозреваемых: Арман Кудайбергенов, Нуралы Киясов и Жанар Толыбаева.

7 ноября в Алматы состоялось торжественное открытие мемориальной доски на доме, где родился и жил легендарный фигурист Денис Тен.

25 декабря начались предварительные слушания по делу спортсмена. Арману Кудайбергенову и Нуралы Киясову предъявлены обвинения по статьям "Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговор" и "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Жанар Толыбаева подозревалась в недонесении о преступлении и на момент разбирательств была беременной.

3 января прошло заседание суда, где прокурор зачитал обвинительный акт. Арман Кудайбергенов и Нуралы Киясов признали вину в краже, но не согласились с обвинениями в убийстве и разбое. Подсудимая Жанар Толыбаева сообщила, что она не была на месте преступления.

17 января в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы вынесли приговор подсудимым Арману Кудайбергенову, Нуралы Киясову и Жанар Толыбаевой. Суд приговорил А. Кудайбергенова и Н. Киясова к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Жанар Толыбаеву суд признал виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 434 (недонесение о преступлении) УК РК и назначил ей наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Смерть чемпиона вызвала негодования в обществе по поводу работы правоохранительных органов, общественники начали требовать реформу МВД и отставку министра.

31 января и 1 февраля поступили апелляционные жалобы на приговор.

Потерпевшая сторона в начале судебного заседания заявила два ходатайства. Первое, направить материалы дела прокурору для выделения в отдельное производство и дорасследования, чтобы предъявить осужденным обвинение по новой более тяжкой статье УК РК - убийство группой по предварительному сговору, по найму. Второе. Вызвать в суд в качестве свидетелей людей, которые не были опрошены в ходе процесса в суде первой инстанции, но их показания очень важны для следствия. В том числе брата осужденного Киясова, который во время первого процесса отказался свидетельствовать против брата. Некоего Садуева. Как отметила мама Дениса Тена Оксана Тен, в материалах дела есть сведения о том, что осужденнный Кудайбергенов после преступления требовал у него 5 тыс. долларов.

По мнению потерпевшей стороны, выводы суда первой инстанции не соответствуют фактическим обстоятельствам дела.

Приговор суда первой инстанции в отношении Армана Кудайбергенова и Нуралы Киясова был оставлен без изменений. Жанар Толыбаевой изменен режим отбывания в связи с тем, что женщина впервые совершила тяжкое преступление. Она переведена из колонии средней безопасности в колонию минимальной безопасности.

Сейчас функционирует Общественный фонд Дениса Тена, который реализует творческие проекты спортсмена. В начале 2019 года казахстанцы создали и подписали петицию по названию Халык Арены именем Дениса Тена. 22 июня был открыт мемориал Денису Тену на углу улиц Курмангазы и Байсеитовой. 21 февраля текущего года в прокат вышел документальный фильм о Денисе, а 20 июля в Алматы памяти Дениса Тена пройдет ледовое шоу.

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