Тело ребенка обнаружили в Шымкенте

В августе ей должно было исполнится четыре года.

В Шымкенте, в районе МЖК, рядом с улицей Застенной обнаружили тело маленькой девочки. Об этом сообщает "Отырар", передает Zakon.kz.

По словам соседей, она вместе с матерью проживала в малосемейном общежитии, которое находится в 500 метрах от предполагаемого места происшествия.

В августе ей должно было исполнится четыре года. Тело малышки увезли на судмедэкспертизу.

По словам местной жительницы Халипы Кадировой, она спросила у матери почему ребенок, за которым она всегда следила, оказался на улице один? На что мать девочки ответила, что была в это время на работе и произошедшее стало для нее шоком. Халипа Кадирова говорит, что теперь очень боится за своих внучек.

Район считается одним из криминогенных в Шымкенте, а заброшенные гаражи как магнитом притягивают деклассированных элементов, бомжей, наркоманов и алкоголиков.

Криминалисты взяли отпечатки пальцев с пивных бутылок.

Ведется поиск худощавого мужчины, примерно 1980 г.р, ростом 180 см.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!