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Госсовет КНР: ислам не был добровольным выбором синьцзянских уйгуров

На сегодняшний день значительное число уйгуров исповедуют другие религии или вообще не следуют никакой.

Фото : mi3ch - LiveJournal22 июля 2019, 10:53

Обращение уйгуров Синьцзяна в ислам не было добровольным выбором, а стало результатом религиозных войн, говорится в Белой книге, опубликованной пресс-канцелярией Госсовета КНР, передает РИА Новости.

- Проникновение ислама в Синьцзян связано с расцветом Арабского халифата и распространением ислама с запада на восток. Обращение уйгуров в ислам не было добровольным выбором народа, а стало результатом религиозных войн и навязыванием правящего класса, - говорится в документе.

Подчеркивается, что это принуждение не подрывает уважения к праву уйгуров исповедовать ислам, однако это является историческим фактом.

- Ислам не является исконной и единственной религией уйгуров, - говорится в Белой книге.

Добавляется, что на сегодняшний день значительное число уйгуров исповедуют другие религии или вообще не следуют никакой.

В конце августа 2018 года эксперты комитета ООН по искоренению расовой дискриминации в опубликованном докладе сообщили, что до 1 миллиона этнических уйгуров могут находиться в "перевоспитательных лагерях" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.

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МИД КНР заявил, что информация о содержании уйгуров в "перевоспитательных лагерях" ничем не подтверждена и не соответствует действительности.

Власти Китая заявляют, что в районе создана система "учреждений профессионально-технического образования", в которых основной упор сделан на обучении общеупотребительному языку, положениям закона и профессиональным навыкам. В этих центрах, по утверждению китайской стороны, ведется работа по укреплению "сопротивляемости терроризму и экстремизму", а также деэкстримизации.


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