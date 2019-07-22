Алматы арена и Халык арена переданы в управление в частные руки

Эта мера позволяет правильно управлять этими объектами

Два ледовых стадиона – Алматы арена и Халык арена, переданы в рамках государственно-частного партнерства. Об этом сообщил Zakon.kz глава управления спорта Алматы Рустем Байсеитов.

- В рамках государственно-частного партнерства две арены уже переданы. Действительно, эта мера позволяет правильно управлять этими объектами, ничего страшного нет. Мы высчитывали, экономический эффект есть, экономия бюджетных средств, - сказал Рустем Байсеитов.

По его словам, теперь для приобретения необходимых для содержания арен вещей не нужно проводить госзакупки, тендера, тратить государственные деньги, за это отвечает частный партнер. При этом, для населения объекты по-прежнему доступны.

- У частных партнеров в обязательствах прописано: 8 секций без оплаты предоставляют время, очень серьезный кейс, мы обо всем позаботились. Около месяца без оплаты они предоставляют нам помещение для проведения мероприятий спортивных, и 8 спортшкол без оплаты – те же залы борьбы, они все бесплатны для наших школ, - пояснил Байсеитов.

Еще на момент строительства Алматы арены и Халык арены прежний аким мегаполиса Бауыржан Байбек поставил задачу по наполнению этих объектов после проведения Универсиады-2017 в Алматы, чтобы они не простаивали. И на данный момент они загружены на 90%.

Альберт Ахметов

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!