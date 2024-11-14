"Халык Арена", "Алматы Арена" и ряд крупных объектов вернули из частной собственности государству

Официальный представитель Антикоррупционной службы Данияр Бигайдаров 14 ноября 2024 года рассказал о возвращении спортивных объектов из частной собственности в государственную, сообщает Zakon.kz.

Так, в Алматы в коммунальную собственность возвращены сооружения "Халык Арена" и "Алматы Арена" (площадь земельных участков 15,9042 га, площадь помещений 136 112,7 кв. м), ранее находившиеся под управлением частной организации на безвозмездной основе в рамках государственно-частного партнерства.

Кроме того, в Атырауской области возвращен в коммунальную собственность спортивный объект "Ледовый дворец" (площадью 6 тыс. кв. м), который в 2018 году необоснованно был передан частному предпринимателю – управляющему хоккейным клубом "Байбарыс-Атырау".

"В Западно-Казахстанской области в госсобственность возвращен стадион с футбольным полем, находившийся в доверительном управлении у частной организации. В Шымкенте проданная семь лет назад за 128 млн тенге доля спортивного комплекса "Ледовый дворец" (67%) возвращена в собственность государства", – рассказал Бигайдаров.

В Жамбылской области приватизированный в 2017 году и преобразованный в ТОО клуб по водному поло "Айша биби" перешел в собственность государства (форма собственности клуба была возвращена на КГУ).

"Также установлены факты присвоения спортивных званий на основе поддельных документов", – отметил спикер.

В 2019 году акимат Алматы провел открытый конкурс по определению частного партнера для государственно-частного партнерства по управлению алматинскими ледовыми аренами. В рамках государственно-частного партнерства "Халык Арена" и "Алматы Арена" были переданы в управление частному партнеру.