О реконструкции Центрального стадиона Алматы рассказали в акимате

Руководитель управления спорта Алматы разъяснил ситуацию.

Новый стадион для футбола и легкой атлетики и теннисный центр построят в Алматы в ближайшее время. Об этом сообщил глава управления спорта мегаполиса Рустем Байсеитов, передает Zakon.kz.

В СМИ то и дело проходила информация о том, что ФК "Кайрат" хочет реконструировать Центральный стадион Алматы, убрав с него легкоатлетические дорожки. Куда при этом пришлось бы переселяться легкоатлетам, и где проводил бы матчи сам "Кайрат" на время обновления домашней арены, оставалось не совсем ясным.

Руководитель управления спорта Алматы разъяснил ситуацию.

По его словам, первый шаг – реконструкция запасного поля центрального стадиона. По сути, это будет новый стадион вместо нынешнего "лысого" запасного поля.

Новая арена, которая появится на месте нынешнего запасного поля Центрального стадиона, будет построена по всем стандартам УЕФА, FIFA и IAAF, на нем смогут проводить соревнования как по футболу, так и по легкой атлетике с учетом возможности сдачи олимпийских квалификационных нормативов и проведения еврокубковых матчей.

- Это будет хороший добротный стадион с трибунами на 5 тыс. мест с легкоатлетическими дорожками. Проект готов, в течение месяца мы его передадим на госэкспертизу. После того, как проектно-сметная документация выйдет с госэкспертизы, мы уже четко будем видеть. Эскизный проект уже есть, он утвержден. После госэкспертизы будет начато строительство. Это первый шаг – реконструкция запасного поля Центрального стадиона, - сказал Рустем Байсеитов.

При этом планы по возведению крытого легкоатлетического манежа в Алматы на 5 тыс. мест приостановили, поскольку он признан дорогостоящим.

Когда начнется реконструкция самого Центрального стадиона, пока не известно. Но первоначальная задача – возвести новый стадион на месте запасного поля.

Параллельно в этом году ожидается начало строительства теннисного центра в Алатауском районе.

- Есть потребность большая, теннисный центр будет недалеко от Алматы арены. Там у нас будет 14 кортов, из них 4 крытых. Теннисный центр строится за счет местного бюджета, - отметил глава управления спорта.

В прошлом году с участием Елбасы был открыт теннисный центр в микрорайоне Мамыр, в течение первого месяца вышел на 100%-ную загрузку.

На данный момент в Алматы наиболее развиты легкая атлетика, стрелковые виды спорта, спортивная гимнастика, плавание, дзюдо, триатлон. Они считаются приоритетными по городу, к тому же медалеемкие. Также поддерживаются и другие виды спорта, в том числе зимние. Спортсмены мегаполиса на данный момент лидируют на летней Спартакиаде в общем зачете.

Альберт Ахметов

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