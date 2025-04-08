О старте реконструкции "Медеу" и Центрального стадиона рассказал аким Алматы

В городе Алматы планируется модернизация ключевых городских объектов, сообщает Zakon.kz.

Аким Алматы Ерболат Досаев на заседании правительства 8 апреля 2025 года сообщил, что в этом году начнется реконструкция ВСК "Медеу", а также Центрального стадиона с увеличением вместимости до 35 тыс. зрителей. Завершение работ планируется в 2027 году.

"Эти меры не только повысят комфорт и функциональность объектов, но и создадут новые возможности для проведения крупных концертов и мероприятий", – заявил Ерболат Досаев.

Он отметил, что для повышения экспорта туристических услуг город Алматы активно развивает деловой и событийный туризм, обладающий высоким потенциалом. На сегодня реализуются 27 проектов MICE и EVENT-инфраструктуры.

"Завершение строительства Almaty Museum of Arts и Центра современной культуры "Целинный" в мае текущего года подчеркивает статус Алматы как культурной столицы страны", – сказал Ерболат Досаев.

Зимой 2024 года вокруг Центрального стадиона в Алматы разразилась скандальная история. Футбольное поле принимало матч "Астана" и "Челси". И некоторые болельщики возмутились состоянием сидений на трибунах. После этого инцидента был снят с должности управляющий Центральным стадионом.