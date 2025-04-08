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Общество

О старте реконструкции "Медеу" и Центрального стадиона рассказал аким Алматы

Медео, Медеу, высокогорное урочище, горы, высокогорный спортивный комплекс, туризм в Казахстане, туристы, туристические места в Казахстане, природа Казахстана, развитие туризма в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2025 13:29 Фото: pexels
В городе Алматы планируется модернизация ключевых городских объектов, сообщает Zakon.kz.

Аким Алматы Ерболат Досаев на заседании правительства 8 апреля 2025 года сообщил, что в этом году начнется реконструкция ВСК "Медеу", а также Центрального стадиона с увеличением вместимости до 35 тыс. зрителей. Завершение работ планируется в 2027 году.

"Эти меры не только повысят комфорт и функциональность объектов, но и создадут новые возможности для проведения крупных концертов и мероприятий", – заявил Ерболат Досаев.

Он отметил, что для повышения экспорта туристических услуг город Алматы активно развивает деловой и событийный туризм, обладающий высоким потенциалом. На сегодня реализуются 27 проектов MICE и EVENT-инфраструктуры.

"Завершение строительства Almaty Museum of Arts и Центра современной культуры "Целинный" в мае текущего года подчеркивает статус Алматы как культурной столицы страны", – сказал Ерболат Досаев.

Зимой 2024 года вокруг Центрального стадиона в Алматы разразилась скандальная история. Футбольное поле принимало матч "Астана" и "Челси". И некоторые болельщики возмутились состоянием сидений на трибунах. После этого инцидента был снят с должности управляющий Центральным стадионом.

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Бауыржан Муканов
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