Какие зимние спортивные соревнования состоятся в Алматы в этом году

Календарь насыщенный.

О планах по проведению международных соревнований на зимний спортивный сезон-2019/20 в Алматы рассказал глава управления спорта Рустем Байсеитов, передает Zakon.kz.

Сезон-2018/19 был знаковым для Казахстана. Впервые в истории Алматы принял Этапы Кубка мира по шорт-треку и фристайлу-могулу с участием мировых звезд данных видов спорта. В предстоящем сезоне любителей большого зимнего спорта также ожидает немало интересных событий.

Уже в сентябре в Алматы впервые пройдут матчи Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Столичный "Барыс" сыграет две игры 17 и 20 сентября с российскими командами "Спартак" и "Трактор".

В октябре в Алматы состоится международный турнир по фигурному катанию памяти Дениса Тена.

- Это хороший, добротный международный турнир, в нем примут участие как одиночники, так и представители парного катания и танцев на льду, а не просто ледовое шоу, мы сделаем его высокого уровня, с показательными выступлениями, - сообщил Байсеитов.

Проведение Этапа Кубка мира по фристайлу-могулу в феврале 2020 года в Алматы пока находится на утверждении.

- Пока подтверждения нет. Наша Ассоциация лыжных видов спорта занимается согласованием с Национальным олимпийским комитетом, - сообщил Рустем Байсеитов.

Этапа Кубка мира по шорт-треку в новом зимнем сезоне в Алматы точно не будет. Но зато этот вид спорта получил развитие в мегаполисе

- Для развития шорт-трека у нас идеальные условия. Сейчас на Халык арене составили расписание, специалисты есть, тренировочный процесс по шорт-треку полноценно идет на раскаточном катке Халык арены. Кубок мира провели, интерес у публики есть. Я разговаривал с главой Казахстанской федерации конькобежцев Болатом Жамишевым, пообещал ему, максимально приложим усилия, - заключил Байсеитов.

Алматинский комплекс лыжных трамплинов остался в тени нового комплекса, построенного в Щучинске. Международные соревнования "переехали" на север – недавно в Акмолинской области прошел этап летнего Континентального Кубка-2019.

Но на алматинских трамплинах постоянно тренируются спортсмены разных возрастов, есть специалисты.

Также в сентябре пройдет чемпионат мира по дзюдо среди кадетов. В Алматы приедут юные спортсмены из 150 стран. Также в августе пройдет Кубок Азии по триатлону и международная профессиональная двухдневная велогонка "Тур Алматы-2019".

Альберт Ахметов

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!