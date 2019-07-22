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Городской автопарк Атырау пополнили 10 новых автобусов

В регионе второй год реализуется концепция развития общественного транспорта.

Фото : РСК Атырауской области22 июля 2019, 16:07

Сегодня, 22 июля, 10 новых комфортабельных автобусов вышли на линии "10" и "20" маршрутов. Таким образом, в областном центре продолжается реализация концепции развития общественного транспорта, сообщает Региональная служба коммуникаций Атырауской области.

Длина новых пассажирских автобусов марки "Ankai" составляет 8,5 метров, вместимость - 60 человек. Новый автотранспорт был произведен в г.Костанае и был передан в доверительное управление ТОО "АйсТрансХолдинг".

- По поручению главы региона в области идет обновление общественного транспорта. Пять из десяти вновь приобретенных автобусов выйдут на линию "10" маршрута, еще пять - на линию "20". Транспорт полностью соответствует всем современным требованиям. В автобусах установлены кондиционеры, пандусы для инвалидных колясок, а также 4 видеокамеры, - рассказал руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Асет Оразгалиев.

Напомним, что в регионе второй год реализуется концепция развития общественного транспорта. В рамках программы в Атырау для качественного осуществления пассажирских перевозок были приобретены новые автобусы, а также внедрено электронное билетирование.


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