В 2023 году автопарк страны пополнился 1235 новыми автобусами

Министерство транспорта РК совместно с АО "Фонд развития промышленности" продолжает работу по обновлению парка общественного транспорта по всем регионам страны.

Так, Фонд развития промышленности в рамках Программы лизингового финансирования по обновлению автобусного парка профинансировал приобретение 4333 пассажирских автобусов по всем регионам страны, из них электрические – 130, газовые – 1737, дизельные – 2466.



Новые автобусы произведены в соответствии с международными стандартами экологичности, оснащены всем необходимым для комфортной и безопасной перевозки пассажиров. В том числе, кондиционерами, огнетушителями, камерами видеонаблюдения, системой видеозаписи, механическими пандусами для людей с ограниченными возможностями.

Также автобусы адаптированы к климатическим условиям нашей страны. К примеру, на транспорте, предназначенном для северных регионов, установлены дополнительные печи в салонах и вытяжки салонного воздуха.

Планируется, что в следующем году Министерство транспорта Казахстана совместно с Фондом продолжит работу по обновлению и пополнению автопарка страны новыми отечественными автобусами.

В текущем году автобусный парк обновлен в следующих городах и регионах:

Алматы – 17 автобусов;

Астана – 259 автобусов;

Шымкент – 25 автобусов;

Карагандинская область – 44 автобуса;

Актюбинская область – 109 автобусов;

Павлодарская область – 241 автобус;

Восточно-Казахстанская область – 44 автобуса;

Акмолинская область – 3 автобуса;

Алматинская область – 36 автобусов;

Атырауская область – 62 автобуса;

Жетысуская область – 2 автобуса;

Западно-Казахстанская область – 29 автобуса;

Костанайская область – 57 автобуса;

Кызылординская область – 130 автобусов;

Мангистауская область - 52 автобуса;

Северо-Казахстанская область – 33 автобуса;

Туркестанская область – 89 автобусов;

Абайская область – 3 автобуса.

Отметим, что программа лизингового финансирования по обновлению автобусного парка позволяет приобретать общественный транспорт отечественного производства на льготных условиях в рамках Концепции развития обрабатывающей промышленности Республики Казахстан на 2023-2029 годы.

Основные условия финансирования для обновления автобусного парка в городах:

срок лизингового финансирования – до 7 лет;

первоначальный взнос (аванс) по лизингу – от 15%;

ставка вознаграждения ­– 7% годовых.

Основные условия финансирования для обновления автобусного парка в регионах: