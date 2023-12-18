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В 2023 году автопарк страны пополнился 1235 новыми автобусами

Фото: предоставлено пресс-службой АО "Фонд развития промышленности" Фото: предоставлено пресс-службой АО "Фонд развития промышленности"
Министерство транспорта РК совместно с АО "Фонд развития промышленности" продолжает работу по обновлению парка общественного транспорта по всем регионам страны.

Так, Фонд развития промышленности в рамках Программы лизингового финансирования по обновлению автобусного парка профинансировал приобретение 4333 пассажирских автобусов по всем регионам страны, из них электрические – 130, газовые – 1737, дизельные – 2466.

Новые автобусы произведены в соответствии с международными стандартами экологичности, оснащены всем необходимым для комфортной и безопасной перевозки пассажиров. В том числе, кондиционерами, огнетушителями, камерами видеонаблюдения, системой видеозаписи, механическими пандусами для людей с ограниченными возможностями.

Также автобусы адаптированы к климатическим условиям нашей страны. К примеру, на транспорте, предназначенном для северных регионов, установлены дополнительные печи в салонах и вытяжки салонного воздуха.

Планируется, что в следующем году Министерство транспорта Казахстана совместно с Фондом продолжит работу по обновлению и пополнению автопарка страны новыми отечественными автобусами.

В текущем году автобусный парк обновлен в следующих городах и регионах:

  • Алматы – 17 автобусов;
  • Астана – 259 автобусов;
  • Шымкент – 25 автобусов;
  • Карагандинская область – 44 автобуса;
  • Актюбинская область – 109 автобусов;
  • Павлодарская область – 241 автобус;
  • Восточно-Казахстанская область – 44 автобуса;
  • Акмолинская область – 3 автобуса;
  • Алматинская область – 36 автобусов;
  • Атырауская область – 62 автобуса;
  • Жетысуская область – 2 автобуса;
  • Западно-Казахстанская область – 29 автобуса;
  • Костанайская область – 57 автобуса;
  • Кызылординская область – 130 автобусов;
  • Мангистауская область - 52 автобуса;
  • Северо-Казахстанская область – 33 автобуса;
  • Туркестанская область – 89 автобусов;
  • Абайская область – 3 автобуса.

Отметим, что программа лизингового финансирования по обновлению автобусного парка позволяет приобретать общественный транспорт отечественного производства на льготных условиях в рамках Концепции развития обрабатывающей промышленности Республики Казахстан на 2023-2029 годы.

Основные условия финансирования для обновления автобусного парка в городах:

  • срок лизингового финансирования – до 7 лет;
  • первоначальный взнос (аванс) по лизингу – от 15%;
  • ставка вознаграждения ­– 7% годовых.

Основные условия финансирования для обновления автобусного парка в регионах:

  • срок лизингового финансирования – до 7 лет;
  • первоначальный взнос (аванс) по лизингу – от 0%;
  • ставка вознаграждения – 0,01%.

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Жанель Абдрахманова
Министерство транспорта РК
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