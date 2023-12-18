В 2023 году автопарк страны пополнился 1235 новыми автобусами
Так, Фонд развития
промышленности в рамках Программы лизингового финансирования по обновлению
автобусного парка профинансировал приобретение 4333 пассажирских автобусов по
всем регионам страны, из них электрические – 130, газовые – 1737, дизельные –
2466.
Новые автобусы произведены в соответствии с международными стандартами экологичности, оснащены всем необходимым для комфортной и безопасной перевозки пассажиров. В том числе, кондиционерами, огнетушителями, камерами видеонаблюдения, системой видеозаписи, механическими пандусами для людей с ограниченными возможностями.
Также автобусы адаптированы к климатическим условиям нашей страны. К примеру, на транспорте, предназначенном для северных регионов, установлены дополнительные печи в салонах и вытяжки салонного воздуха.
Планируется, что в следующем году Министерство транспорта Казахстана совместно с Фондом продолжит работу по обновлению и пополнению автопарка страны новыми отечественными автобусами.
В текущем году автобусный парк обновлен в следующих городах и регионах:
- Алматы – 17 автобусов;
- Астана – 259 автобусов;
- Шымкент – 25 автобусов;
- Карагандинская область – 44 автобуса;
- Актюбинская область – 109 автобусов;
- Павлодарская область – 241 автобус;
- Восточно-Казахстанская область – 44 автобуса;
- Акмолинская область – 3 автобуса;
- Алматинская область – 36 автобусов;
- Атырауская область – 62 автобуса;
- Жетысуская область – 2 автобуса;
- Западно-Казахстанская область – 29 автобуса;
- Костанайская область – 57 автобуса;
- Кызылординская область – 130 автобусов;
- Мангистауская область - 52 автобуса;
- Северо-Казахстанская область – 33 автобуса;
- Туркестанская область – 89 автобусов;
- Абайская область – 3 автобуса.
Отметим, что программа лизингового финансирования по обновлению автобусного парка позволяет приобретать общественный транспорт отечественного производства на льготных условиях в рамках Концепции развития обрабатывающей промышленности Республики Казахстан на 2023-2029 годы.
Основные условия финансирования для обновления автобусного парка в городах:
- срок лизингового финансирования – до 7 лет;
- первоначальный взнос (аванс) по лизингу – от 15%;
- ставка вознаграждения – 7% годовых.
Основные условия финансирования для обновления автобусного парка в регионах:
- срок лизингового финансирования – до 7 лет;
- первоначальный взнос (аванс) по лизингу – от 0%;
- ставка вознаграждения – 0,01%.