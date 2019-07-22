Куралай Анарбекова стала блондинкой и пошла ва-банк: поклонники заинтригованы

Ее героиня – не обычная, не типичная девушка, а современная, яркая.

Казахстанская актриса и продюсер Куралай Анарбекова, известная по фильму "Брат или брак" и ролью Корлан в картине "Жаужурек мын бала", удивила новым образом - теперь она блондинка. Как выяснилось, все ради искусства. Корреспондент Zakon.kz побывал на съемочной площадке и увидел своими глазами, как снимают новую комедию в Алматы.

Куралай Анарбекова уже привыкла совмещать на съемочной площадке обязанности продюсера и актрисы. Так случилось и на этот раз. В новой комедии "Ва-банк" она не только руководит всеми процессами на площадке, но еще и перевоплотилась в эффектную блондинку с тонкой душевной организацией, работающую в beauty-индустрии, которая по воле судьбы входит в команду, решающую ограбить банк.

- Моя героиня – не обычная, не типичная девушка, современная, яркая, она хочет сделать добро, но в то же время у нее обида на банковскую систему, поэтому она, поддавшись эмоциям, вступает в эту команду. Нельзя точно сказать, что действие происходит в 2019 году, или в 90-е, все смешанно, есть свой дух, сочетание современности и суровой романтики прошлого, локации подбирали фактурные, - рассказала Куралай Анарбекова.

Театральный актер Нышанбек Жубанаев играет Марата, для актера это будет будет первая главная роль в полнометражном фильме. В фильме сыграла Дарига Бадыкова (Макпал в "Бизнес по-казахски"), также "Ва-банк" пошел известный юный вайнер Ерлан Black (erlablack).

Режиссером и автором идеи фильма стал Алишер Утев, известный по картинам "Бизнес по-казахски", "Брат или брак".

- Это больше комедия, здесь нельзя сказать, что это жанровое, классическое кино про ограбление. Скорее, авантюрная история, больше о команде, а не об ограблении. Здесь у нас больше экшена, чем в моих предыдущих картинах, стилистика съемки олд-скульная, - поведал Утев.

Ради съемок фильма холл драмтеатра имени Ауэзова на втором этаже превратился в настоящее отделение банка. Также съемки были в ресторанах, кофейнях, возле здания акимата, на Звездной поляне.

Будут перестрелки, взрывы, драки, полеты, экшн в сочетании с комедией. Во время съемок одной из таких сцен даже произошло небольшое ЧП.

- Недавно на репетиции прорабатывали взрыв , девушка-каскадер, дублирующая главную героиню, упала на голову, я думал, что нам придется поменять дублершу, хотя это было 4 часа утра. Но к счастью, каскадерша быстро пришла в себя, девушка очень храбрая. Героически вышла из этой ситуации, отсняли материал, все получилось, - рассказал режиссер.

Алишер Утев долго репетировал с актерами до начала съемок по 5-6 часов над образом, на съемки актеры приходят подготовленными, иногда вносят предложения по дополнению своих сцен. Алишер очень критично подходит к себе и признался, что не был довольным своей работой в "Бизнес по-казахски" и "Брат или брак". Это качество режиссера очень нравится продюсеру.

- Многие спрашивают, почему у нас в Казахстане снимают про свадьбы или преступления. На самом деле, наша история не только про банк, она про жизнь разных людей, реальность, рассказанная ярко и смешно. На съемочной площадке мы очень часто смеемся, долго не можем успокоиться. Есть динамика, интерес у актеров, все проходит весело, люди не устают. Фильм очень динамичный. У нас много локаций, массовки, стилистика другая, нежели в обоих частях "Брат или брак". Алишер всегда подбирает необычные тона. Проект сложный, поэтому мы тщательно подготовились, осознанно подошли к съемкам, - поведала Куралай Анарбекова.

Фильм должны были снять еще год назад, но параллельно шли съемки фильма "Брат или брак 2", где были задействованы Куралай и Алишер, поэтому было решено подготовиться более тщательно: найти актеров, наиболее подходящих по типажу, построить декорации, похожие на настоящий банк.

На данный момент идет уже 21-й день съемок, но динамика хорошая и все идет легко по плану. Осталось не более 10 съемочных дней, в прокат фильм выйдет в канун нового года.

Альберт Ахметов

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