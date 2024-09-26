Актриса Куралай Анарбекова покорила поклонников образами в новой фотосессии

Фото: Instagram/kuralay_corich

Известная казахстанская актриса, продюсер, основательница и глава компании Corich Group Куралай Анарбекова поделилась кадрами новой фотосессии, где примерила различные образы, которые не оставили равнодушными ее поклонников, сообщает Zakon.kz.

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