Актриса Куралай Анарбекова покорила поклонников образами в новой фотосессии
Фото: Instagram/kuralay_corich
Известная казахстанская актриса, продюсер, основательница и глава компании Corich Group Куралай Анарбекова поделилась кадрами новой фотосессии, где примерила различные образы, которые не оставили равнодушными ее поклонников, сообщает Zakon.kz.
Опубликованный в Instagram 25 сентября 2024 года видеоролик она подписала лаконично:
"Вдохновение..."
В комментариях фолловеры выразили восхищение красоте и женственности звезды фильма "Брат или брак":
- "Муза моя".
- "Какая вы женственная".
- "Самая красивая девушка-продюсер".
- "Вы самая красивая женщина, которую я когда-либо видел в своей жизни".
Напомним, в январе 2024 года сотрудники Департамента полиции Алматы привлекли к ответственности Куралай Анарбекову за нарушение ПДД.
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