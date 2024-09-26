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Актриса Куралай Анарбекова покорила поклонников образами в новой фотосессии

Актриса Куралай Анарбекова покорила поклонников образами в новой фотосессией, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2024 10:24 Фото: Instagram/kuralay_corich
Известная казахстанская актриса, продюсер, основательница и глава компании Corich Group Куралай Анарбекова поделилась кадрами новой фотосессии, где примерила различные образы, которые не оставили равнодушными ее поклонников, сообщает Zakon.kz.

Опубликованный в Instagram 25 сентября 2024 года видеоролик она подписала лаконично:

"Вдохновение..."

В комментариях фолловеры выразили восхищение красоте и женственности звезды фильма "Брат или брак":

  • "Муза моя".
  • "Какая вы женственная".
  • "Самая красивая девушка-продюсер".
  • "Вы самая красивая женщина, которую я когда-либо видел в своей жизни".

Напомним, в январе 2024 года сотрудники Департамента полиции Алматы привлекли к ответственности Куралай Анарбекову за нарушение ПДД.

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