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Полиция Алматы расследует драку на пресс-конференции

От участников драки в полицию поступают взаимные обвинения.

Фото : 24.kz22 июля 2019, 18:20

Департамент полиции города Алматы начал досудебное расследование по драке в ходе пресс-конференции, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП.

Расследование начали в отделе полиции при Управлении полиции Ауэзовского района по заявлению пятерых человек из числа организаторов пресс-конференции и СМИ, освещавших мероприятие.

На данном этапе действие квалифицировано по ст. 389 УК РК ("Самоуправство"). В ходе производства и изучения обстоятельств произошедшего уголовное дело может быть переквалифицировано.

В тот же отдел полиции поступили обращения еще троих граждан, заявивших о нанесении телесных повреждений со стороны организаторов мероприятия и журналистов. По данному факту будет проведена судебно-медицинская экспертиза.


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