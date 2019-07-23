Флагшток стал причиной перестрелки на кыргызско-таджикской границе

Пострадали пятеро кыргызстанцев, 15 таджикистанцев, один человек скончался.

Шестнадцать человек пострадали из-за конфликта на таджикско-кыргызской границе, тяжело ранен сотрудник полиции, сообщил РИА Новости дежурный хукумата Исфаринского района, где находится село Ворух, около которого разгорелся конфликт.

Ранее Госпогрансужба Кыргызстана сообщила, что пять человек пострадали из-за перестрелки на границе с Таджикистаном. В Душанбе заявили об одном погибшем.

- На границе между селом Ворух и кыргызским селом Аксай 16 таджикистанцев получили травмы различной степени тяжести от ударов камнями, – сказал дежурный хукумата.

По его данным, милиционер Абдурасул Шомирсаидов был экстренно прооперирован и сейчас находится в реанимации районной больницы.

Позже в управлении внутренних дел по Согдийской области уточнили, что в ходе конфликта погиб один человек, пять получили огнестрельные ранения, еще 10 - травмы различной степени тяжести от ударов камнями. Люди с ранениями госпитализированы.

- Джалолиддин Караев, учитель средней школы в данном селе, получив пулевое ранение в глаз, скончался на месте конфликта, - сказал собеседник агентства.

Как заявили в Бишкеке, причиной конфликта послужила установка флагштока жителями таджикского Воруха на въезде в село. Жители кыргызского села Аксай выступили против установки флагштока. Началась словесная перепалка, одна из сторон применила оружие. В свою очередь в Душанбе заявили, что конфликт начался из-за установки стелы с надписью "Аксай" на территории таджикского Воруха.

Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - это неделимитированные участки, где невозможно определить, где пролегает граница между государствами.

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