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Книгу о "Восточном Туркестане" и появлении уйгуров опубликовали в Китае

В книге говорится о связи Синьцзяна и Китая.

Фото : Pixabay23 июля 2019, 09:29

Пресс-канцелярия Госсовета КНР опубликовала Белую книгу по некоторым историческим вопросам, касающимся Синьцзян-Уйгурского автономного района, передает Zakon.kz со ссылкой на Синьхуа.

В книге говорится о связи Синьцзяна и Китая. В последнее время враждебные силы внутри и за пределами Китая, особенно сепаратисты, религиозные экстремисты и террористы, пытаются расколоть Китай и разбить его на части, искажая историю и факты, говорится в белой книге.

Как отмечается в Белой книге, Синьцзян издавна является неотъемлемой частью территории Китая, и исторически никогда не был так называемым "Восточным Туркестаном". Уйгурская национальность возникла в результате длительного процесса миграции и интеграции, она является частью китайской нации.

В Синьцзяне сосуществуют различные культуры и религии, культуры различных этнических групп в Синьцзяне зародились и продолжают развиваться в лоне китайской цивилизации. Ислам не является исконным и единственным вероисповеданием уйгурского народа. Он укоренился в китайской культуре и получил здоровое развитие в Китае, отмечается в документе.

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Всплеск религиозного экстремизма во всем мире вызвал рост религиозного экстремизма в Синьцзяне и привел к увеличению количества инцидентов террора и насилия.

Борьба Синьцзяна с терроризмом и экстремизмом - это борьба за справедливость и цивилизацию против злых и варварских сил. Ее необходимо должным образом поддерживать, уважать и понимать.

Некоторые страны, организации и отдельные лица, применяющие двойные стандарты к терроризму и правам человека, выступили с необоснованной критикой усилий Синьцзяна. Такого рода критика идет вразрез с основополагающими принципами совести и справедливости человечества и будет отвергнута всеми подлинными поборниками справедливости и прогресса, говорится в белой книге.


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