Участники драки на пресс-конференции в Алматы извинились за свое поведение

Из выступлений самих женщин следует, что они откликнулись на распространенную информацию о проведении пресс-конференции по вопросу многодетных матерей.

В социальных сетях и СМИ получили распространение противоречивые видео из офиса КМБПЧ о произошедшем инциденте, передает Zakon.kz.

Как следует из первых материалов и комментариев сотрудников бюро по правам человека якобы прибывшие многодетные матери сорвали пресс-конференцию адвоката Нурпеисова, защищающего Оксану Шевчук и других граждан, задержанных по подозрению в подготовке незаконных акций запрещенного в Казахстане движения "ДВК".

При этом, гражданин Прмагамбетов, находясь с его слов в состоянии аффекта, защищаясь, применил силу в отношении прибывших, что и запечатлели на сотовые телефоны присутствующие.

В дальнейшем история получила свое развитие и дополнилась мнением противоположной стороны.

Из выступлений самих женщин следует, что они откликнулись на распространенную информацию о проведении пресс-конференции по вопросу многодетных матерей.

Однако, прибыв в офис КМБПЧ узнали, что мероприятие проводится в защиту Шевчук и других лиц, задержанных за возможную причастность к "ДВК".

Ими действительно высказаны претензии организаторам в лице КМБПЧ и адвокатов, которые, прикрываясь проблемами многодетных матерей, пытаются выставить в выгодном свете своих подзащитных.

При этом, ни Шевчук, ни другие фигуранты никогда не относили к себя к социально-уязвимым слоям населения, не обращались в госорганы и не отстаивали права матерей.

Постепенно спор перерос в перепалку, которая сопровождалась неадекватными действиями Прмагамбетова, который применил силу в отношении матерей.

Более того, сотрудники КМБПЧ попытались вытолкать прибывших.

Находившееся на месте журналисты, в соответствии с информацией свидетелей, сами пытались пройти в гущу событий, спровоцировав тем самым конфликтующих на реакцию в их сторону.

В тот же день обе стороны подали заявления в органы полиции, в том числе по факту нанесения побоев матерям.

Позже в сетях появились видео, на одном из них многодетная мать извинилась за поведение и потасовку.

- Мы пришли на пресс-конференцию по приглашению из чата ДВК. (…) Это не мы провоцировали. Мы хотели прояснить ситуацию, но нам указали. Мы бы хотели извиниться перед радио Азаттык, если, как они говорят, нанесли ущерб или еще что-то. Мы звонили прояснить ситуацию, но нам сказали, что они заняты, - сказала многодетная мама на видео.

Также появилось видео еще одного участника Мурата, который был замечен в драке.

- Я увидел себя со стороны. То, что произошло, недопустимо, я поднял руки на женщину. Такого не должно происходить никогда. Я сожалею о том, что произошло. Я прошу прощения у тех женщин, которые пострадали от моих действий, от моей несдержанности. Дорогие женщины, я прошу прощения у всех вас, - сказал Мурат.

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