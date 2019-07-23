В зоопарке Алматы умерла самка жирафа по кличке Алма

Анализы отправлены в лабораторию.

В Алматинском зоопарке сообщили о смерти двухлетней самки жирафа по кличке Алма. Она родилась в стенах зоопарка в августе 2017-го года. Причины смерти расследуют, передает Zakon.kz со ссылкой на inAlmaty.kz.

В Алматинском зоопарке подтвердили информацию о смерти еще одной самки жирафа. В учреждении сообщили, что умерла двухлетняя Алма, родившаяся в зоопарке 8-го августа 2017-го года от пары жирафов Хана и Грации.

- Анализы отправлены в лабораторию. Ждем результатов, - сообщили в администрации зоопарка.

Незадолго до смерти Алмы в зоопарке сообщали, что молодой жираф проходит лечение.

Напомним, что мама Алмы 18-летняя жирафиха Грация умерла 6 июля 2019-го года от инфаркта почек, после гематомы и травмы полученной при спаривании. В зоопарке также создана комиссия, расследующая смерть львенка и других животных.

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