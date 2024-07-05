Зоопарк Шымкента сделал заявление о жирафе по кличке Астана

Фото: pxhere

В 2011 году зоопарк Шымкента приобрел жирафа по кличке Астана. Его привезли из Алматы. Животное решили назвать Астаной, так как он родился в День столицы. В преддверии праздника администрация зоопарка выступила с заявлением, сообщает Zakon.kz.

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