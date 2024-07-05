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Зоопарк Шымкента сделал заявление о жирафе по кличке Астана

Зоопарк Шымкента сделал заявление о жирафе по кличке Астана, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2024 11:24 Фото: pxhere
В 2011 году зоопарк Шымкента приобрел жирафа по кличке Астана. Его привезли из Алматы. Животное решили назвать Астаной, так как он родился в День столицы. В преддверии праздника администрация зоопарка выступила с заявлением, сообщает Zakon.kz.

Обращение было размещено 4 июля на странице в Instagram.

"6 июля в зоопарке Шымкента отмечается день рождения нашего жирафа – Астаны! Праздник по этому случаю состоится 5 числа. Приглашаем всех вас отметить день рождения особенного жителя нашего зоопарка! На мероприятии будут подведены итоги конкурса и состоится праздничная шоу-программа".Пресс-служба зоопарка Шымкента

Ранее специалисты зоопарка Алматы рассказали интересные эпизоды из жизни гиен. На самом деле, уточнили зоологи, гиены очень семейные животные.

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