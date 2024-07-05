Зоопарк Шымкента сделал заявление о жирафе по кличке Астана
Фото: pxhere
В 2011 году зоопарк Шымкента приобрел жирафа по кличке Астана. Его привезли из Алматы. Животное решили назвать Астаной, так как он родился в День столицы. В преддверии праздника администрация зоопарка выступила с заявлением, сообщает Zakon.kz.
Обращение было размещено 4 июля на странице в Instagram.
"6 июля в зоопарке Шымкента отмечается день рождения нашего жирафа – Астаны! Праздник по этому случаю состоится 5 числа. Приглашаем всех вас отметить день рождения особенного жителя нашего зоопарка! На мероприятии будут подведены итоги конкурса и состоится праздничная шоу-программа".Пресс-служба зоопарка Шымкента
Ранее специалисты зоопарка Алматы рассказали интересные эпизоды из жизни гиен. На самом деле, уточнили зоологи, гиены очень семейные животные.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript